Военная подготовка в ВСУ: сержант об обучении мобилизованных и почему на них кричат (видео)

В Украине вводят институт дрилл-сержанов, рассказал главный сержант Сухопутных войск Дмитрий Шумский. В американских армиях они намеренно кричат на новобранцев, чтобы приучить их к армейскому образу жизни.

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В учебных центрах мобилизованных, которые еще несколько дней назад были гражданскими людьми, обучают специальные инструкторы-сержанты. Инструкторы следят за курсантами, выявляют лидерские способности, тренируют стрессоустойчивость и дисциплину. О том, чему учат мобилизованных граждан и почему на них иногда кричат, главный сержант Сухопутных войск Дмитрий Шумский рассказал в интервью медиа NV.

Военная подготовка — Дмитрий Шумский об инструкторах и мобилизованных см. с 9:17

Военная подготовка — детали от главного сержанта

Шумский пояснил, что базовая военная подготовка (БЗВП), которую получают мобилизованные на учебных базах, на сегодня действительно длится не 30, а 45 дней. В течение этого времени с бывшими гражданскими людьми работают сержанты-инструкторы, которые читают военные дисциплины. Военный перечислил, чему именно учат новобранцев:

базовые военные навыки — медицинская подготовка, тактика и др;

средства РЭБ;

FPV-дроны и другие роботизированные системы.

При этом инструкторы также присматривают к новобранцам и выбирают тех, кто со временем может стать командиром, отметил гость студии.

Отдельно Шумский коснулся новой категории военных, которые занимаются мобилизованными: в Украине вводят институт дрилл-сержантов (drill instructor). Журналист напомнил кадры из американских фильмов, в которых дрилл-сержанты кричат на новобранцев, отчитывая за нарушения во внешнем виде или в выполнении физических упражнений. Украинский военный объяснил, что эти крики выполняют особую роль — они приучают к военной жизни, к дисциплине и требовательности. Считается, что такая манера поведения превращает гражданских в военных, делают их психологически устойчивыми, устойчивыми к стрессу, отметил он.

"Мощный дядька, который кричит на людей — это элемент психологической подготовки, выработки у военнослужащих навыка психостойкости. В армии ты должен наработать дисциплинированность, в том числе за счет того, что тебе не очень приятно. У нас есть видение, уже, скажем, есть определенный алгоритм, как это будем внедрять", — отметил сержант.

Также Шумский объяснил, почему у мобилизованных забирают телефоны и ограничивают использование интернета. По его словам, это делается для того, чтобы враг не узнал, где расположена воинская часть и чтобы не нанес удар.

Отметим, Фокус ранее писал об особенностях базовой военной подготовки в ВСУ. В частности, в течение обучения мобилизованные должны овладеть 18 дисциплинами. На практическую подготовку выделяется 76-86% учебного времени, рассказали представители винницкого терцентра летом 2024 года.

Напоминаем, 11 декабря командир легендарного батальона "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, как происходит подготовка украинцев к военной службе.