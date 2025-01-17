Базовая военная подготовка: кто обязательно должен пройти и чему будут учить (видео)

Военная подготовка для молодежи до 25 лет будет проводиться частично в университетах, частично — в воинских частях и в Центрах сопротивления. Если студент получит двойку по этому предмету, то его должны отчислить.

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После внесения изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" украинская молодежь, которая учится в учреждениях высшего образования, должна пройти военную подготовку (т.е. базовую общевойсковую подготовку, БОВП). Другая ситуация для военнообязанных, которым еще нет 25 лет и которые не являются студентами. В таком случае им нужно добровольно пройти базовую военную службу, которую организовывают местные органы власти. О деталях новых обязанностей, которые наложили на граждан во время войны, заместитель министра обороны, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник с позывным "Марсель" рассказал в эфире телемарафона.

Базовая военная подготовка — детали от Сергея Мельника из Минобороны

Базовая военная подготовка — для кого обязательна

Мельник перечислил категории граждан, для которых обязательна военная подготовка или базовая военная служба:

для военнообязанных в возрасте от 18 до 25 лет. Среди прочих, речь идет о студентах, обучающихся на бакалавриате. Для годных мужчин это обязательно, для женщин — по желанию. Теоретическую часть, если военная подготовка происходит в университете, проходят оба пола. Практическую — мужчины, тогда как для женщин это добровольно и сопровождается постановкой на воинский учет;

для людей, которые "в первую очередь будут приниматься на работу";

для государственных служащих;

для работников органов местного самоуправления;

для работников органов прокуратуры.

Отдельно Мельник отметил, что перед прохождением подготовки люди должны пройти медосмотр, чтобы установить пригодность или непригодность к военной службе. Причем требование осмотра касается как мужчин, для которых БОВП обязательно, так и женщин, которые идут добровольно.

БОВП — курс обучения

Представитель Минобороны рассказал, что военная подготовка будет происходить частичного в учебных заведениях, частично — в учебных центрах воинских частей.

Основное, что нужно знать о БОВП:

состоит из 300 академических часов, из них теория — 90 часов, практика — 210;

военная подготовка будет проходить на 2 курсе для студентов, обучающихся на базе полного общего среднего образования, и на 1 курсе — для младших бакалавров;

после завершения курса граждане будут принимать присягу и получат сертификаты о военно-учетной специальности "стрелок";

если гражданин откажется от БОВП, или получит неудовлетворительную оценку, или откажется от принятия присяги, то его должны отчислить;

если гражданин не учится в учреждении высшего образования и не прошел БОВП, то он должен пройти базовую военную службу. Для этого человек самостоятельной обратиться в Центры национального сопротивления при местных органах самоуправления.

Отметим, 16 января Фокус писал о деталях БОВП, которые рассказал медиа NV инструктор с позывным "Доц". Инструктор, имеющий боевой опыт, отметил, что людям дают реальные практические знания, которые понадобятся для выживания на поле боя. Среди прочего, например, им расскажут о правилах выбора укрытия и точки для установки средств поражения.

Напоминаем, 9 января народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, будут ли увольнять со службы женщин, которые прошли базовую военную подготовку.