Не будут делать ошибок: инструктор рассказал, что должны знать бойцы после БЗВП
Если людей обучают инструкторы с реальным боевым опытом, то они расскажут новобранцами, как отыскать хорошее убежище и сохранить жизнь, рассказало медиа NV.
Тренировка мобилизованных в учебных центрах и проведение базовой общевойсковой подготовки (БОВП) на сегодня длится 45 дней и происходит по обновленным программам. Новомобилизованные попадают в армию и проходят "курс молодого бойца", который на сегодня включает занятия по БОВП и происходит в учебных центрах. Военные инструкторы с боевым опытом соглашаются, что программы в центрах стали более современными, и люди, если потрудятся, действительно подготовятся к реальным ситуациям. Об особенностях БОВП инструктор с позывным "Доц", боевой офицер, рассказал в интервью медиа NV.
Военная подготовка — описание БОВП
"Доц" описал, как происходит БОВП в учебном центре, в котором он работает (какой именно, не указал).
- В течение 45-дневной подготовки действительно возможно получить полезные навыки для того, что "актуально сейчас на поле боя". Программы содержит осовремененный материал. Кроме того, отдельно указано, что инструкторы могут добавлять собственный полезный опыт.
- На курсе базовой подготовки повторяют схему работы классических высших учебных заведений. Детали спикер не описал, лишь отметил, что преподаватели "являются универсалами", которые могут обучать любой дисциплине.
- Преподавательский коллектив — люди с реальным опытом. Среди них — боевые медики, штурмовики, разведчики, саперы, артиллеристы и т.д.
- Инструкторы с боевым опытом делятся собственными знаниями и благодаря этому новобранцы не делают собственных ошибок, а учатся на чужих.
Что должен знать стрелок после БЗВП
Во время разговора "Доц" объяснил, какие специфические знания нужно получить мобилизованным. После БЗВП все получают военно-учетную специальность "стрелок". "Стрелки", чтобы быть готовыми к бою, должны научиться:
- воевать в лесополосе;
- устраивать оборону в городе;
- уметь вести уличные бои;
- налаживать связь;
- управлять разведывательным дроном или БПЛА других типов;
- обустроить пункт наблюдения;
- уметь маскироваться;
- оказывать первую медицинскую помощь;
- знать саперное дело.
Какой реальный опыт предоставляют инструкторы
Собеседник журналистов описал два совета из жизни, которые понадобятся новым бойцам. Во-первых, важно правильно выбрать дом для отдыха: он должен быть максимально незаметным, лучше всего — полуразвалившимся, чтобы казалось, что там никто не живет. Во-вторых, при выборе позиции следует учитывать: если бойцы могут видеть врага, то и враг хорошо их видит, и если об этом забыть, то "прилетит".
Отметим, 9 января Фокус писал об особенностях обязательной базовой военной подготовки. Это военные учения, которые с недавних пор должны пройти все годные военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, а женщины — по желанию. При этом указано, что продолжительность подготовки в военное время — три месяца.
Напоминаем, 27 декабря представитель Центра рекрутинга Drone Force Сухопутных войск ВСУ Игорь Рыжанков рассказал, какие вещи нужно иметь людям, которые попали в учебный центр ВСУ.