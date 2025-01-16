Не будут делать ошибок: инструктор рассказал, что должны знать бойцы после БЗВП

Если людей обучают инструкторы с реальным боевым опытом, то они расскажут новобранцами, как отыскать хорошее убежище и сохранить жизнь, рассказало медиа NV.

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Тренировка мобилизованных в учебных центрах и проведение базовой общевойсковой подготовки (БОВП) на сегодня длится 45 дней и происходит по обновленным программам. Новомобилизованные попадают в армию и проходят "курс молодого бойца", который на сегодня включает занятия по БОВП и происходит в учебных центрах. Военные инструкторы с боевым опытом соглашаются, что программы в центрах стали более современными, и люди, если потрудятся, действительно подготовятся к реальным ситуациям. Об особенностях БОВП инструктор с позывным "Доц", боевой офицер, рассказал в интервью медиа NV.

Военная подготовка — описание БОВП

"Доц" описал, как происходит БОВП в учебном центре, в котором он работает (какой именно, не указал).

В течение 45-дневной подготовки действительно возможно получить полезные навыки для того, что "актуально сейчас на поле боя". Программы содержит осовремененный материал. Кроме того, отдельно указано, что инструкторы могут добавлять собственный полезный опыт. На курсе базовой подготовки повторяют схему работы классических высших учебных заведений. Детали спикер не описал, лишь отметил, что преподаватели "являются универсалами", которые могут обучать любой дисциплине. Преподавательский коллектив — люди с реальным опытом. Среди них — боевые медики, штурмовики, разведчики, саперы, артиллеристы и т.д. Инструкторы с боевым опытом делятся собственными знаниями и благодаря этому новобранцы не делают собственных ошибок, а учатся на чужих.

Что должен знать стрелок после БЗВП

Во время разговора "Доц" объяснил, какие специфические знания нужно получить мобилизованным. После БЗВП все получают военно-учетную специальность "стрелок". "Стрелки", чтобы быть готовыми к бою, должны научиться:

воевать в лесополосе;

устраивать оборону в городе;

уметь вести уличные бои;

налаживать связь;

управлять разведывательным дроном или БПЛА других типов;

обустроить пункт наблюдения;

уметь маскироваться;

оказывать первую медицинскую помощь;

знать саперное дело.

Какой реальный опыт предоставляют инструкторы

Собеседник журналистов описал два совета из жизни, которые понадобятся новым бойцам. Во-первых, важно правильно выбрать дом для отдыха: он должен быть максимально незаметным, лучше всего — полуразвалившимся, чтобы казалось, что там никто не живет. Во-вторых, при выборе позиции следует учитывать: если бойцы могут видеть врага, то и враг хорошо их видит, и если об этом забыть, то "прилетит".

Отметим, 9 января Фокус писал об особенностях обязательной базовой военной подготовки. Это военные учения, которые с недавних пор должны пройти все годные военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, а женщины — по желанию. При этом указано, что продолжительность подготовки в военное время — три месяца.

Напоминаем, 27 декабря представитель Центра рекрутинга Drone Force Сухопутных войск ВСУ Игорь Рыжанков рассказал, какие вещи нужно иметь людям, которые попали в учебный центр ВСУ.