Не робитимуть помилок: інструктор розповів, що повинні знати бійці після БЗВП

Якщо людей навчають інструктори з реальним бойовим досвідом, то вони розкажуть новобранцями, як відшукати гарну схованку та зберегти життя, розповіло медіа NV.

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Тренування мобілізованих у навчальних центрах та проведення базової загальновійськової підготовки (БВЗП) на сьогодні триває 45 днів і відбувається за оновленими програмами. Щойномобілізовані потрапляють в армію і проходять "курс молодого бійця", який на сьогодні включає заняття з БЗВП та відбувається у навчальних центрах. Військові інструктори з бойовим досвідом погоджуються, що програми в центрах стали більш сучасними, і люди, якщо попрацюють, дійсно підготуються до реальних ситуацій. Про особливості БЗВП інструктор за позивним "Доц", бойовий офіцер, розповів в інтерв'ю медіа NV.

Військова підготовка — опис БЗВП

"Доц" описав, як відбувається БЗВП у навчальному центрі, в якому він працює (який саме, не вказав).

Протягом 45-денної підготовки дійсно можливо отримати корисні навички для того, що "є актуальним зараз на полі бою". Програми містить осучаснений матеріал. Крім того, окремо вказано, що інструктори можуть додавати власний корисний досвід. На курсі базової підготовки дещо повторюють схему роботи класичних вищих навчальних закладів. Деталі спікер не описав, лише зазначив, що викладачі "є універсалами", які можуть навчати будь-якій дисципліні. Викладацький колектив — люди з реальним досвідом. Серед них — бойові медики, штурмовики, розвідники, сапери, артилеристи тощо. Інструктори з бойовим досвідом діляться власними знаннями і завдяки цьому новобранці не роблять власних помилок, а вчаться на чужих.

Що повинен знати стрілець після БЗВП

Під час розмови "Доц" пояснив, які специфічні знання потрібно здобути мобілізованим. Після БЗВП усі отримують військово-облікову спеціальність "стрілець". "Стрільці", щоб бути готовими до бою, повинні навчитись:

воювати в лісосмузі;

влаштовувати оборону в місті;

уміти вести вуличні бої;

налагоджувати зв'язок;

керувати розвідуваним дроном чи БПЛА інших типів;

облаштувати пункт спостереження;

вміти маскуватись;

надавати першу медичну допомогу;

знати саперну справу.

Який реальний досвід надають інструктори

Співрозмовник журналістів описав дві поради з життя, які знадобляться новим бійцям. По-перше, важливо правильно обрати будинок для відпочинку: він повинен бути максимально непомітним, найкраще — напіврозваленим, щоб здавалось, що там ніхто не живе. По-друге, при обранні позиції варто враховувати: якщо бійці можуть бачити ворога, то і ворог гарно їх бачить, і якщо про це забути, то "прилетить".

Зазначимо, 9 січня Фокус писав про особливості обовʼязкової базової військової підготовки. Це військові навчання, які віднедавна мають пройти усі придатні військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 25 років, а жінки — за бажанням. При цьому вказано, що тривалість підготовки у воєнний час — три місяці.

Нагадуємо, 27 грудня представник Центру рекрутингу Drone Force Сухопутних військ ЗСУ Ігор Рижанков розповів, які речі потрібно мати людям, які потрапили до навчального центру ЗСУ.