Разумков заявил, что 18-летних студентов будут мобилизовать после БЗВП: возможно ли это (видео)

Дмитрий Разумков утверждает, что отчисленных студентов смогут призывать на службу после прохождения базовой военной подготовки на первом курсе. Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко опровергает эту информацию.

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В Украине после внесения изменений в закон"О воинском учете и военной службе" вводится обязательная базовая общая военная подготовка в высших учебных заведениях. Студентов, которые прошли БОВП на первом курсе и были после этого отчислены, смогут мобилизовать с 18-19 лет, заявил народный депутат Украины Дмитрий Разумков.

С нового учебного года первокурсники украинских вузов будут проходить базовую военную подготовку. Если потом студент будет отчислен, его могут мобилизовать с 19 или даже 18,5 лет, утверждает парламентарий.

Также он вспомнил слова нардепа Федора Вениславского о том, что 17-летним украинцам будут грозить штрафы за нарушение правил учета.

"Во-первых, я не совсем понимаю, как ребенок будет платить до 18 лет, но речь не об этом. Любой нормальный человек, который сегодня это послушает, задаст себе вопрос, где находятся дети всех наших коллег по парламенту и не только парламента, возьмет своего ребенка и скажет: "Спасибо, я его в 16 лет отправлю в Польшу", — сказал Разумков.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко опровергает слова Дмитрия Разумкова

"Мобилизация у нас с 25 лет. Поэтому мобилизация 18-летних студентов после БЗВП невозможна в принципе", — сказал он.

По его словам, до достижения 25-летнего возраста вступить в ряды Сил обороны Украины можно только добровольно по контракту.

Руководитель ЦПИ опровергает заявления Розумкова о мобилизации с 18 лет Фото: Скриншот

Напомним, 18 января заместитель министра обороны Сергей Мельник заявил, что без прохождения БЗВП в высшем учебном заведении нельзя будет получить высшее образование и устроиться на работу на государственную службу, в органы местного самоуправления или прокуратуры.

17 января в эфире телемарафона Сергей Мельник рассказал, кто обязательно должен пройти базовую военную подготовку и чему будут учить студентов.