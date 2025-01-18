Без БЗВП невозможно будет получить высшее образование и устроиться на работу, — Минобороны

По словам заместителя министра обороны, БЗВП является обязательной абсолютно для всех и подготовка принесет пользу не только в военной службе.

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Если студенты не смогут сдать экзамен по базовой военной подготовке (БВВП) или откажутся принять военную присягу, они не смогут в будущем учиться в высшем учебном заведении. Об этом сообщил заместитель министра обороны Сергей Мельник.

"Она является обязательной для всех и если студенты по каким-то принципам, например, не могут сдать экзамен или сдали его неудовлетворительно, если отказываются принять военную присягу, они не смогут в будущем проходить обучение в высших учебных заведениях", — рассказал он.

Сергей Мельник добавил, что граждане без базовой военной подготовки также не смогут трудоустроиться на государственную службу, в органы местного самоуправления или прокуратуры. Те же граждане, которые не прошли БЗВП, должны пройти базовую общую военную службу.

"Освоить военную методику, военное обучение — это в будущем принесет пользу не только в военной службе", — добавил замминистра.

По его словам, сейчас нужно сделать подготовку инструкторов, научить их всем комплексам стандартов для методического преподавания базовой военной подготовки нашим студентам. После этого к программе будут привлекаться ветераны и люди с боевым опытом военной службы — они смогут рассказать, как обучать студентов и ввести курс в учебных заведениях.

Напомним, теперь все мужчины с 18 до 25 лет будут обязаны пройти базовую военную подготовку. Студенты должны ее проходить уже с 1 сентября 2025 года. Кроме вуза, ее можно пройти в тренировочных центрах ВСУ. В военное время она будет длиться три месяца.