Без БЗВП неможливо буде отримати вищу освіту та влаштуватись на роботу, — Міноборони

За словами заступника міністра оборони, БЗВП є обов'язковою абсолютно для всіх і підготовка принесе користь не тільки у військовій службі.

Related video

Якщо студенти не зможуть скласти іспит з базової військової підготовки (БЗВП) або відмовляться прийняти військову присягу, вони не зможуть в майбутньому навчатися у вищому навчальному закладі. Про це повідомив заступник міністра оборони Сергій Мельник.

"Вона є обов'язкова для всіх і якщо студенти за якимись принципами, наприклад, не можуть скласти іспит чи склали його незадовільно, якщо відмовляються прийняти військову присягу, вони не зможуть в майбутньому проходити навчання в вищих навчальних закладах", — розповів він.

Сергій Мельник додав, що громадяни без базової військової підготовки також не зможуть працевлаштуватися на державну службу, до органів місцевого самоврядування або прокуратури. Ті ж громадяни які не пройшли БЗВП, повинні пройти базову загальну військову службу.

"Опанувати військову методику, військове навчання — це в майбутньому принесе користь не тільки у військовій службі", — додав заступник міністра.

За його словами, наразі потрібно зробити підготовку інструкторів, навчити їх всіх комплексів стандартів для методичного викладання базової військової підготовки нашим студентам. Після цього до програми будуть залучатись ветерани й люди з бойовим досвідом військової служби — вони зможуть розповісти, як навчати студентів та запровадити курс у навчальних закладах.

Нагадаємо, тепер усі чоловіки з 18 до 25 років будуть зобовʼязані пройти базову військову підготовку. Студенти повинні її проходити вже з 1 вересня 2025 року. Окрім вишу, її можна пройти в тренувальних центрах ЗСУ. У воєнний час вона триватиме три місяці.