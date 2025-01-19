"Ніким замінити": Сирський висловився про переведення фахівців Повітряних сил у піхоту (відео)

За словами головкома, мобілізація не покриває потреби ЗСУ, проте є категорії військовослужбовців, яких не можна переводити в піхоту.

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В Україні заборонено переводити висококваліфікованих фахівців Повітряних сил ЗСУ в піхоту. Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський в інтерв'ю Андрію Цаплієнку.

Сирський про переведення зі ЗС ЗСУ в піхоту

Згідно з розпорядженням головкому ЗСУ, йдеться про персонал, який займається обслуговуванням літаків. За словами генерала, не можна допускати, щоб військовослужбовці з цієї категорії потрапляли на фронт.

"Однозначно, це фахівці, витрачені кошти, які мають досвід і яких фактично немає ким замінити", — сказав Сирський.

При цьому головнокомандувач зазначив, що в Україні існує потреба поповнення особового складу в механізованих бригадах ЗСУ. За його словами, на сьогодні мобілізація не покриває цю потребу, тому доводиться закривати її людьми з забезпечення, логістики та обслуговування, але "в розумних межах".

"Штаби знають ці завдання, вони провели розрахунки", — зазначив головком ЗСУ.

Переведення фахівців із Повітряних сил у піхоту: що відомо

Українські авіафахівці 14 січня поскаржилися на переведення з Повітряних сил у піхоту авіаційно-технічного персоналу. У їхньому зверненні йдеться про те, що наразі ЗС ЗСУ стикаються з реальним викликом, який може поставити під загрозу не лише здатність виконувати бойові завдання, а й знищити саму основу авіації.

Народний депутат від партії "Слуга народу" Руслана Горбенко 16 січня заявив, що переведення торкнеться приблизно 2 000 військовослужбовців Повітряних сил ЗСУ, однак це будуть не фахівці з обслуговування літаків, а бійці мобільно-вогневих груп, які працюють із зенітними установками.

Зі свого боку народний депутат України фракції "Європейська солідарність", член Комітету з питань бюджету Олексій Гончаренко 17 січня заявив, що в Повітряних силах ЗСУ призупинили переведення військовослужбовців в інші підрозділи.