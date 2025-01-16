Около 2000 военных: нардеп объяснил, кого будут переводить из Воздушных сил в пехоту (видео)

Руслан Горбенко утверждает, что перевод не коснется пилотов и специалистов, обслуживающих самолеты. Из тыла на фронт могут перевести бойцов мобильных групп.

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Украинские авиаспециалисты 14 января пожаловались на перевод из ВС в пехоту авиационно-технического персонала. По словам народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Руслана Горбенко, перевод коснется около 2 000 военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Однако это будут не специалисты по обслуживанию самолетов, а бойцы мобильно-огневых групп, которые работают с зенитными установками. Об этом парламентарий сказал в эфире Новости.Live.

Нардеп Руслан Горбенко сказал, что перевод из Воздушных сил не будет касаться авиаспециалистов. На видео с 18:48.

Нардеп отметил, что сейчас главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проводит аудит Сухопутных войск и проверка выявила, что стрелковые батальоны укомплектованы на 18-19%, а в батальонах обеспечения комплектация достигает 80-90%.

"Поэтому есть приказ переводить с тыловых должностей на боевые. Если мы говорим о воздушных войсках, то речь идет об условно 2 000 бойцов, которые потенциально будут переведены. Но это точно не те специалисты, которые обслуживают самолеты или летают на них. Мы говорим об огневых группах, которые сбивают "Шахеды", — рассказал Руслан Горбенко.

По его словам, из тыла переведут в зону боевых действий военных, которые работают на зенитных установках 23 мм. Такие же используют стрелковые батальоны против пехоты.

"Да, действительно, они будут не в тылу работать, а на линии соприкосновения, но будут выполнять ту же свою боевую работу, которую они выполняли в воздушных войсках", — сказал депутат.

Напомним, 16 января в Воздушных силах заявили, что создали специальную комиссию, чтобы предотвратить перевод бойцов дефицитных специальностей в другие подразделения Сил обороны.

15 января аналитический проект DeepState сообщал, что после заявления авиатехников сотни военных рассказали о случаях перевода из Воздушных сил в пехоту квалифицированных специалистов.