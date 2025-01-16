Майже 2000 військових: нардеп пояснив, кого переводитимуть з Повітряних сил до піхоти (відео)

Руслан Горбенко стверджує, що переведення не торкнеться пілотів і спеціалістів, що обслуговують літаки. З тилу на фронт можуть перевести бійців мобільних груп.

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Українські авіафахівці 14 січня поскаржилися на переведення з ПС у піхоту авіаційно-технічного персоналу. За словами народного депутата України від партії "Слуга народу" Руслана Горбенка, переведення торкнеться майже 2 000 військовослужбовців Повітряних сил Збройних сил України. Однак це будуть не спеціалісти з обслуговування літаків, а бійці мобільно-вогневих груп, які працюють із зенітними установками. Про це парламентар сказав в ефірі Новини.Live.

Нардеп Руслан Горбенко сказав, що переведення з Повітряних сил не стосуватимуться авіафахівців. На відео з 18:48

Нардеп зазначив, що зараз головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проводить аудит Сухопутних військ і перевірка виявила, що стрілецькі батальйони укомплектовані на 18–19%, а у батальйонах забезпечення комплектація сягає 80–90%.

"Тому є наказ переводити з тилових посад на бойові. Якщо ми кажемо про повітряні війська, то мова йде про умовно 2 000 бійців, які потенційно будуть переведені. Але це точно не ті спеціалісти, які обслуговують літаки чи літають на них. Ми кажемо про вогневі групи, які збивають "Шахеди", — розповів Руслан Горбенко.

За його словами, з тилу переведуть до зони бойових дій військових, які працюють на зенітних установках 23 мм. Такі самі використовують стрілецькі батальйони проти піхоти.

"Так, дійсно, вони будуть не в тилу працювати, а на лінії зіткнення, але виконуватимуть ту саму свою бойову роботу, яку вони виконували в повітряних військах", — сказав депутат.

Нагадаємо, 16 січня у Повітряних силах заявили, що створили спеціальну комісію, щоб запобігти переведенню бійців дефіцитних спеціальностей до інших підрозділів Сил оборони.

15 січня аналітичний проєкт DeepState повідомляв, що після заяви авіатехніків сотні військових розказали про випадки переведення з Повітряних сил у піхоту кваліфікованих фахівців.