"Дайте людей і нам байдуже": військові розповіли про переведення з Повітряних сил у піхоту

Деякі командири, за свідченнями військових, ховають "своїх" людей від переведень. Частина військових, яких переводять, вказують на мінімальний рівень перепідготовки.

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У соціальних мережах активно обговорюють проблему переведення військовослужбовців Повітряних Сил (ПС) і протиповітряної оборони (ППО) до Сухопутних військ. Аналітичний проєкт DeepState повідомив, що після масового розголосу близько сотні військових поділилися власними історіями, які підтверджують системний характер цієї проблеми.

Згідно з отриманими повідомленнями, переведення кадрів триває щонайменше з середини 2023 року. Остання директива лише посилила масштаби явища. Серед отриманих відгуків аналітики виділити кілька основних проблем:

Перший аспект стосується ситуацій, коли під час аналізу штатного складу ПС або ППО звертають увагу на військових, яких вважають недостатньо ефективними, мають конфлікти з командуванням або займають посади, які, на думку керівництва, не є критично важливими. Таких осіб нерідко включають до списків для переведення в Сухопутні війська.

Водночас трапляються випадки, коли командири, працюючи в умовах обмеженого штату, змушені виконувати директиву, жертвуючи навіть цінними кадрами, аби зберегти хоча б мінімальну ефективність роботи підрозділу. Це складне та неприємне завдання, адже виконати наказ "дайте людей і нам байдуже" задача не з простих.

Крім того, бійці згадують про "своїх" людей, яких командири за домовленістю ховають і вони не опиняються в списках на переведення.

Другий аспект полягає у свідомому переведенні фахівців, які мають специфічні навички, знання та досвід. Йдеться про військовослужбовців обслуговування, логістики, наведення, мобільних вогневих груп (МВГ), ремонтників, водіїв специфічного транспорту, фахівців радіотехнічної служби, зв'язківців, офіцерів різного рівня тощо. Цей список насправді дуже широкий та різноманітний. Їхня відсутність серйозно впливає на бойову готовність підрозділів.

Військові також розповіли DeepState про недостатню перепідготовку переведених бійців. Часто на отримання нової військово-облікової спеціальності (ВОС) відведено лише кілька днів навчання. Це призводить до низької ефективності їхньої роботи в нових умовах.

"Суспільний розголос сьогодні просто призупинив черговий випадок повторення проблеми, але навряд повністю припинив і з цим терміново необхідно щось робити", — зазначили у DeepState.

Аналітики наголошують, що для розв’язання проблеми необхідно:

Провести аудит кадрових потреб ПС і ППО.

Визначити критично важливі посади, які не можна залишати без кваліфікованих фахівців.

Усунути корупційні схеми, які впливають на процес переведення.

Нагадаємо, 14 січня у мережі розгорівся скандал через переведення авіатехніків з Повітряних Сил у піхоту.

На ситуацію відреагував президент Володимир Зеленський. Він доручив прояснити все суспільству й не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань.