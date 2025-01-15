"Дайте людей и нам все равно": военные рассказали о переводе из Воздушных сил в пехоту

Некоторые командиры, по свидетельствам военных, прячут "своих" людей от переводов. Часть военных, которых переводят, указывают на минимальный уровень переподготовки.

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В социальных сетях активно обсуждают проблему перевода военнослужащих Воздушных Сил (ВС) и противовоздушной обороны (ПВО) в Сухопутные войска. Аналитический проект DeepState сообщил, что после массовой огласки около сотни военных поделились собственными историями, которые подтверждают системный характер этой проблемы.

Согласно полученным сообщениям, перевод кадров продолжается как минимум с середины 2023 года. Последняя директива лишь усугубила масштабы явления. Среди полученных отзывов аналитики выделить несколько основных проблем:

Первый аспект касается ситуаций, когда при анализе штатного состава ВС или ПВО обращают внимание на военных, которые считаются недостаточно эффективными, имеют конфликты с командованием или занимают должности, которые, по мнению руководства, не являются критически важными. Таких лиц нередко включают в списки для перевода в Сухопутные войска.

В то же время бывают случаи, когда командиры, работая в условиях ограниченного штата, вынуждены выполнять директиву, жертвуя даже ценными кадрами, чтобы сохранить хотя бы минимальную эффективность работы подразделения. Это сложная и неприятная задача, ведь выполнить приказ "дайте людей и нам все равно" задача не из простых.

Кроме того, бойцы вспоминают о "своих" людях, которых командиры по договоренности прячут и они не оказываются в списках на перевод.

Второй аспект заключается в сознательном переводе специалистов, которые имеют специфические навыки, знания и опыт. Речь идет о военнослужащих обслуживания, логистики, наведения, мобильных огневых групп (МОГ), ремонтников, водителей специфического транспорта, специалистов радиотехнической службы, связистов, офицеров разного уровня и тому подобное. Этот список на самом деле очень широкий и разнообразный. Их отсутствие серьезно влияет на боевую готовность подразделений.

Военные также рассказали DeepState о недостаточной переподготовке переведенных бойцов. Часто на получение новой военно-учетной специальности (ВОС) отведено всего несколько дней обучения. Это приводит к низкой эффективности их работы в новых условиях.

"Общественная огласка сегодня просто приостановила очередной случай повторения проблемы, но вряд ли полностью прекратила и с этим срочно необходимо что-то делать", — отметили в DeepState.

Аналитики отмечают, что для решения проблемы необходимо:

Провести аудит кадровых потребностей ПС и ПВО.

Определить критически важные должности, которые нельзя оставлять без квалифицированных специалистов.

Устранить коррупционные схемы, которые влияют на процесс перевода.

Напомним, 14 января в сети разгорелся скандал из-за перевода авиатехников из Воздушных Сил в пехоту.

На ситуацию отреагировал президент Владимир Зеленский. Он поручил прояснить все обществу и не уменьшать состав специалистов, которые нужны Воздушным силам для выполнения боевых задач.