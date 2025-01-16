Не хочуть втрачати фахівців: в Повітряних силах створили комісію щоб запобігти переведенню бійців

Комісія працює з метою недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей, що може суттєво вплинути на боєздатність підрозділів Повітряних сил.

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В Повітряних силах створено спеціальну комісію, яка вивчає стан справ стосовно переведення їхніх військовослужбовців в інші роди та види ЗСУ. Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил.

Комісія працює, щоб не допустити переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей, що може суттєво вплинути на боєздатність підрозділів Повітряних Сил.

Насамперед це стосується, тих, хто експлуатує та обслуговує авіаційну техніку, техніку зенітних ракетних, радіотехнічних військ, фахівців РЕБ та інших спеціальностей, укомплектованих мобільних вогневих груп, а також військовослужбовців, які проходили навчання за кордоном на західні зразки озброєння.

"Було прийнято відповідні рішення щодо недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей в інші роди та види Збройних Сил. Наразі комісія Повітряних Сил перевіряє, чи мають місце порушення. Якщо такі випадки, будуть встановлені, ухвалюватимуться рішення щодо їх виправлення", — повідомили в ПС.

Наголошується, що для бійців працюють гарячі лінії та електронна пошта, куди вони можуть звертатися для зворотнього зв’язку.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося нібито про переведення медиків та авіатехніків у піхоту за розпорядженням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на звернення бійців ПС щодо переведення авіатехніків у піхоту. Зокрема, він повідомив про розмову щодо ситуації з командувачем Повітряних сил.