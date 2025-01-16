Не хотят терять специалистов: в Воздушных силах создали комиссию чтобы предотвратить перевод бойцов

Комиссия работает с целью недопущения перевода военнослужащих дефицитных специальностей, что может существенно повлиять на боеспособность подразделений Воздушных сил.

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В Воздушных силах создана специальная комиссия, которая изучает состояние дел по переводу их военнослужащих в другие рода и виды ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.

Комиссия работает, чтобы не допустить перевода военнослужащих дефицитных специальностей, что может существенно повлиять на боеспособность подразделений Воздушных Сил.

Прежде всего это касается, тех, кто эксплуатирует и обслуживает авиационную технику, технику зенитных ракетных, радиотехнических войск, специалистов РЭБ и других специальностей, укомплектованных мобильных огневых групп, а также военнослужащих, которые проходили обучение за рубежом на западные образцы вооружения.

"Были приняты соответствующие решения по недопущению перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие рода и виды Вооруженных Сил. Сейчас комиссия Воздушных Сил проверяет, имеют ли место нарушения. Если такие случаи будут установлены, будут приниматься решения по их исправлению", — сообщили в ВС.

Отмечается, что для бойцов работают горячие линии и электронная почта, куда они могут обращаться для обратной связи.

Напомним, что ранее сообщалось якобы о переводе медиков и авиатехников в пехоту по распоряжению главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обращение бойцов ВС по переводу авиатехников в пехоту. В частности, он сообщил о разговоре по ситуации с командующим Воздушных сил.