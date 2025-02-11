Миллион за контракт с ВСУ: помогут ли большие деньги мобилизовать молодежь

Украина будет стимулировать граждан от 18 до 24 лет добровольно вступать в армию. Предусмотрены определенные льготы за контракт с ВСУ для молодежи. Фокус выяснил, как новая инициатива будет мотивировать идти в армию и что о ней думают действующие военнослужащие.

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В начале февраля появилась информация о специальном контракте с ВСУ для молодежи от 18 до 24 лет. 10 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал о льготах, которые получит человек, подписав годовой контракт.

Контракт с ВСУ для молодежи: какие льготы получат украинцы

По словам Зеленского, контракт с ВСУ для молодежи будет предусматривать определенные льготы, а именно:

бесплатное поступление в учреждения высшего образования без экзаменов;

специальные условия ипотеки — 0%;

денежные выплаты в размере миллиона гривен.

"Мне кажется, очень неплохое предложение для людей, которые хотят сами уйти на один год по контракту. Они могут дальше продолжить, если захотят, но это контракт на год", — сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что еще есть много важных деталей — какие условия, куда идти, какая бригада, однако официально детали контракта с ВСУ для молодежи будут обнародованы в ближайшие дни.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил Фокусу, что во вторник, 11 февраля, Кабмин должен был рассматривать постановление от Минобороны о контракте с ВСУ для молодежи.

"Но никаких подробностей нет. Текста постановления я тоже не видел. Я считаю, что эти контракты должны быть сугубо добровольными, не должно быть мобилизации этих категорий молодежи — 18–24 лет", — подчеркнул Алексей Гончаренко.

Он убежден, что та молодежь, которая захочет — пойдет в армию, а которая нет — продолжит учиться или работать.

История со справедливостью: одним льготы, а другим — ничего?

Бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак отметил в разговоре с Фокусом, что пообещать можно все, что угодно. Он считает, что если бы изначально выполнили то, что обещали украинским военным, то проблем с мобилизацией было бы меньше.

"Деньги обещают, но бросают, не выплачивают, человек погибает на фронте, а на бумагах считается где-то во Львове. Поэтому ему ничего не предусмотрено, а его родственники бегают и выбивают эти деньги. Люди понимают, что оно не нужно, лучше переждать этот период времени", — сказал Ступак.

Он отметил, что вопрос в том, будет ли обещание выполнено.

На вопрос, справедлив ли контракт с ВСУ для молодежи с условиями службы тех, кто уже в армии, Ступак ответил, что для действительных военнослужащих также планируются определенные выплаты, однако он не знает деталей.

Также эксперт считает, что может быть обида у определенных военных, однако с другой стороны, будет большое понимание, что нужно привлекать людей, и государство для этого создает подобные инициативы.

Кроме этого, Иван Ступак убежден, что после года службы контракт с ВСУ для молодежи будет автоматически продлен.

Что бойцы ВСУ думают о новых льготах для молодых контрактников?

Украинский военнослужащий Даниил Яковлев рассказал Фокусу, что контракт с ВСУ для молодежи непонятен для него, поскольку это выглядит "максимально несправедливо". Так один 24-летний мужчина подпишет контракт и получит "значимые" льготы, тогда как уже 25-летний пойдет в армию и ничего подобного не будет иметь. Кроме этого, есть много украинцев, которые добровольно подписывали контракт с армией в 19–20 лет, которые также ничего не получают, хотя и давно находятся в армии, отметил он.

"Вопрос чисто справедливости для тех людей, которые уже проходят службу. Потому что это будет выглядеть максимально популистски и некрасиво по отношению к ним", — убежден военный.

Он отметил, что вопрос не только в деньгах, ведь государство может предложить действующим военным много преференций или соцпакетов, где не нужно много денег, но для людей они являются значимыми.

"Нам надо полностью переделать систему льгот. Ты можешь получить клочок земли по закону, встать в очередь на получение квартиры и тому подобное. Это же смешно, все понимают и знают, что квартиры дают только особым, земля закончилась еще в 2015 году. Талоны для УБДшников не действуют", — отметил Яковлев.

По его мнению, нужно создать общую систему льгот и поощрений для каждого. Например, если человек подписывает контракт добровольно — получает льготы, а если человеку с 18 до 25 лет, — то у него должны быть дополнительные преимущества.

Даниил Яковлев считает, что сейчас государству нужно думать не о тех, кто может прийти в армию, а о тех, кто уже в армии.

"Мы хотим новых людей в армию затянуть, но не хотим сохранить тех, которые уже давно в армии. Это максимально неправильно и некрасиво. Или дайте возможность уволиться — один мобилизованный, один демобилизованный. Тогда будет хоть какая-то справедливость. А так получается, что одним много, а другим ничего", — подытожил боец.

Командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов отметил, что молодежь быстро учится, поддается дисциплине и находит мотивацию там, где видит результат собратьев.

"На фоне создания нового проекта "Линия дронов", СБС и много новых БУБпАК по бригадам, становится понятно, что нужны молодые кадры… "Миллион за контракт" (если он будет) объявлен не просто так, он направлен именно для набора людей в вышеупомянутые подразделения, ведь понятно, что 99% этой молодежи захочет служить в более безопасных местах", — сказал Станислав Бунятов.

Он поддерживает контракт с ВСУ для молодежи, боец надеется, что эта инициатива даст свой результат. В свою очередь лейтенанту ВСУ с позывным "Алекс" пока сложно оценить потенциальную эффективность или целесообразность контракта для 18–24-летних.

"Я и мои сверстники подписывали контракт, когда давали за это 25–30к грн, кто-то вообще еб*шился со времен АТО и не получил ничего за подписанный первый контракт. Суть в том, что тогда не деньги были основной мотивацией для того, чтобы идти в армию", — написал офицер.

По его словам, в качестве бонуса выплаты за контракт с ВСУ для молодежи лишними не будут. Однако он считает, что в первую очередь для людей нужно создать "максимально благоприятные условия для службы, давать "зеленый свет" и максимально способствовать развитию топовых подразделений, делать таких подразделений больше".

"Люди не идут не потому, что мало платят, а потому, что хр*новые стереотипы и нарративы у них об армии, а при таких условиях никакие деньги не заманят, надо мыслить и действовать глобально", — подытожил лейтенант.

Напомним, 11 февраля в Bloomberg сообщили, что украинскому правительству придется решить проблему нехватки людей в армии и снизить призывной возраст для поддержки Запада. В СМИ считают, что президенту США Трампу понравится быстрая победа в Украине по аналогии прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

В январе Фокус писал о контракте с ВСУ для молодежи, который будет предусматривать добровольный призыв в армию. Так "честный контракт" содержит финансовые стимулы, меры по обеспечению диалога между военным и командиром и тому подобное.