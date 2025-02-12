Конец мобилизации: как изменятся ВСУ после перехода на контрактную службу

В Украине готовится тестовый проект, который может стать альтернативой мобилизации. Фокус узнал, какие преимущества имеет служба по контракту, и хватит ли у страны денег для финансовых бонусов.

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Альтернативой мобилизации может стать добровольное присоединение молодежи к ВСУ. Полковник, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что это лишь первый этап из большей программы. В частности, страна хочет планово отказаться от мобилизации.

"Я так немного даже заспойлерю, это первый этап из такой большей программы, где речь будет идти о возможности подписания уже мобилизованными гражданами Украины контракта с четкими сроками и тоже соответствующими финансовыми бонусами", — сказал Павел Палиса.

Служба по контракту: как Украина отказывается от мобилизации

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал Фокусу, что сейчас президент, ОП, Генштаб и Кабмин разрабатывают инициативы для улучшения условий службы, рекрутинга и мобилизации.

"Сейчас, во-первых, будет предлагаться очень хороший пакет и инициатива по контрактной добровольной службе гражданам от 18 до 24 лет. И это очень важный инструмент, потому что таким образом мы не говорим о снижении мобилизационного возраста. А мы говорим о поощрении молодых людей, которые готовы служить, подписывая контракт, получая за это выплаты, льготы и т.д.", — сказал Александр Мусиенко.

По его словам, добровольная служба по контракту имеет определенные преимущества, которые прописываются в документе. Более того, служба по контракту с четкими сроками может быть мотивирующим фактором для граждан.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов убежден, что реально отказаться от мобилизации для того, чтобы появилась служба по контракту. Однако вопрос в мотивации людей.

"Можно создать такие условия, что будут очереди стоять на подписание контракта. Кстати, в прошлом году РФ сделала соответствующие шаги и у них действительно на подписание контрактов были очереди в военкоматах, небольшие, но были", — пояснил Фокусу Олег Жданов.

Эксперт: "Процесс перехода на контрактную службу может занять от полугода и более" Фото: Getty Images

Он отметил, что служба по контракту, профессиональная армия — гораздо более эффективный инструмент, чем "бусификация", которая приводит к большому проценту случаев СЗЧ.

"Контракт же подписывается на добровольной основе. Мотивация, которую государство создаст, насколько она будет соответствовать запросам, в том числе социальным, финансовым и потребностям общества. И если будет достигнут компромисс между желанием получить преференцию, мотивацию, и возможностями государства, которые оно даст, то тогда это будет добровольная армия на постоянной основе. Это мечта каждого государства", — заявил эксперт.

На вопрос, когда Украина может отказаться от мобилизации и появится служба по контракту, Мусиенко отметил, что ему трудно сказать. Поскольку сейчас эти решения разрабатываются, согласовываются все детали, чтобы новая инициатива не привела к уменьшению обороноспособности, а только к ее повышению.

В свою очередь Жданов отметил, что процесс перехода на контрактную службу может занять от полугода и более. Это будет зависеть от государства, насколько оно способно и готово переводить мобилизованную армию на профессиональную основу.

Финансовые бонусы для военных: хватит ли у Украины денег

Александр Мусиенко убежден, что когда речь идет о выживании украинцев, которое зависит от армии, обороноспособности, то средства нужно найти благодаря внутренним ресурсам, помощи партнеров.

Эксперт: "Мы говорим о поощрении молодых людей, которые готовы служить, подписывая контракт, получая за это выплаты, льготы и т.д." Фото: Getty Images

Он напомнил, что партнеры предлагали снизить мобилизационный возраст для увеличения численности ВСУ, однако Украина не соглашается на это. Зато, по мнению Мусиенко, государство предлагает "лучшие и более выгодные условия".

"При подготовке этого решения будет четкий расчет того, чтобы средства были найдены и заложены в бюджет", — добавил он.

По словам Жданова, Украина будет иметь деньги на финансовые бонусы для военных, если перестанет "заниматься строительством дорог, атомных электростанций".

Напомним, 11 февраля в Минобороны рассказали о проекте "Контракт 18-24" для привлечения людей в армию. Согласно условиям, молодежь получит однолетний контракт, высокое денежное обеспечение, социальные льготы.

В тот же день спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин отметил, что выплату в размере миллиона гривен также могут получить те военнослужащие, которые вступили в ВСУ добровольно, от начала полномасштабного вторжения и в возрасте до 25 лет.