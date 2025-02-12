Конец мобилизации: как изменятся ВСУ после перехода на контрактную службу
В Украине готовится тестовый проект, который может стать альтернативой мобилизации. Фокус узнал, какие преимущества имеет служба по контракту, и хватит ли у страны денег для финансовых бонусов.
Альтернативой мобилизации может стать добровольное присоединение молодежи к ВСУ. Полковник, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что это лишь первый этап из большей программы. В частности, страна хочет планово отказаться от мобилизации.
"Я так немного даже заспойлерю, это первый этап из такой большей программы, где речь будет идти о возможности подписания уже мобилизованными гражданами Украины контракта с четкими сроками и тоже соответствующими финансовыми бонусами", — сказал Павел Палиса.
Служба по контракту: как Украина отказывается от мобилизации
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал Фокусу, что сейчас президент, ОП, Генштаб и Кабмин разрабатывают инициативы для улучшения условий службы, рекрутинга и мобилизации.
"Сейчас, во-первых, будет предлагаться очень хороший пакет и инициатива по контрактной добровольной службе гражданам от 18 до 24 лет. И это очень важный инструмент, потому что таким образом мы не говорим о снижении мобилизационного возраста. А мы говорим о поощрении молодых людей, которые готовы служить, подписывая контракт, получая за это выплаты, льготы и т.д.", — сказал Александр Мусиенко.
По его словам, добровольная служба по контракту имеет определенные преимущества, которые прописываются в документе. Более того, служба по контракту с четкими сроками может быть мотивирующим фактором для граждан.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов убежден, что реально отказаться от мобилизации для того, чтобы появилась служба по контракту. Однако вопрос в мотивации людей.
"Можно создать такие условия, что будут очереди стоять на подписание контракта. Кстати, в прошлом году РФ сделала соответствующие шаги и у них действительно на подписание контрактов были очереди в военкоматах, небольшие, но были", — пояснил Фокусу Олег Жданов.
Он отметил, что служба по контракту, профессиональная армия — гораздо более эффективный инструмент, чем "бусификация", которая приводит к большому проценту случаев СЗЧ.
"Контракт же подписывается на добровольной основе. Мотивация, которую государство создаст, насколько она будет соответствовать запросам, в том числе социальным, финансовым и потребностям общества. И если будет достигнут компромисс между желанием получить преференцию, мотивацию, и возможностями государства, которые оно даст, то тогда это будет добровольная армия на постоянной основе. Это мечта каждого государства", — заявил эксперт.
На вопрос, когда Украина может отказаться от мобилизации и появится служба по контракту, Мусиенко отметил, что ему трудно сказать. Поскольку сейчас эти решения разрабатываются, согласовываются все детали, чтобы новая инициатива не привела к уменьшению обороноспособности, а только к ее повышению.
В свою очередь Жданов отметил, что процесс перехода на контрактную службу может занять от полугода и более. Это будет зависеть от государства, насколько оно способно и готово переводить мобилизованную армию на профессиональную основу.
Финансовые бонусы для военных: хватит ли у Украины денег
Александр Мусиенко убежден, что когда речь идет о выживании украинцев, которое зависит от армии, обороноспособности, то средства нужно найти благодаря внутренним ресурсам, помощи партнеров.
Он напомнил, что партнеры предлагали снизить мобилизационный возраст для увеличения численности ВСУ, однако Украина не соглашается на это. Зато, по мнению Мусиенко, государство предлагает "лучшие и более выгодные условия".
"При подготовке этого решения будет четкий расчет того, чтобы средства были найдены и заложены в бюджет", — добавил он.
По словам Жданова, Украина будет иметь деньги на финансовые бонусы для военных, если перестанет "заниматься строительством дорог, атомных электростанций".
Напомним, 11 февраля в Минобороны рассказали о проекте "Контракт 18-24" для привлечения людей в армию. Согласно условиям, молодежь получит однолетний контракт, высокое денежное обеспечение, социальные льготы.
В тот же день спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин отметил, что выплату в размере миллиона гривен также могут получить те военнослужащие, которые вступили в ВСУ добровольно, от начала полномасштабного вторжения и в возрасте до 25 лет.