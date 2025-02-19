В ОП розробляють контракти для мобілізованих із чітким терміном служби: деталі (відео)

Заступник керівника ОП Павло Паліса каже, що контракт буде розрахований на тих, хто вже служить у ЗСУ. Проте для них звільнення стане можливим, "коли будуть створені певні умови".

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В Офісі президента розробляють контракти для мобілізації в Україні, в яких будуть указані терміни служби мобілізованого в Збройних силах. За цією ініціативою зможуть отримати чіткі терміни бійці, які вже служать в українському війську, сказав заступник керівника ОП Павло Паліса в інтерв'ю ТСН.

Павло Паліса про розробку контрактів для мобілізованих. На відео з 20:08.

"Опрацьовується контракт щодо мобілізованих, Це ще стадія розробки та досліджень, але найголовніше, на мою думку, що може дати цей контракт людям, які мобілізовані та вже служать, прийшли добровільно, не добровільно — не має різниці, вони отримують чіткі терміни служби", — розповів Паліса.

За його словами, розглядаються варіанти умов для бійців, які були мобілізовані до ЗСУ в різні роки. Наприклад, громадяни, яких мобілізували у 2022 році, після підписання контракту зможуть звільнитися за умовні 6 місяців, мобілізовані у 2023-му — через 9-10 місяців, у 2023-му — через певний інший період, отримавши додаткові бонуси.

"Але треба розуміти, що це стане можливим, коли будуть створені певні умови. Ми не можемо оголити фронт, ми не можемо позбавити бойовий елемент здатності виконувати задачу. Власне над створенням цих умов і працює велика команда людей", — зазначив заступник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, 12 лютого Павло Паліса анонсував тестовий проєкт з переходу на контрактну службу, який може стати альтернативою мобілізації в Україні.

18 лютого речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін розповів, що понад 10 тисяч людей подали заявки у "Резерв+" на участь у програмі добровільної мобілізації молоді "Контракт 18-24".