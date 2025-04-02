От тюрьмы — к гранате: в Минюсте рассказали, какое количество экс-осужденных воюют в ВСУ

На начало апреля более 8 тысяч мужчин и женщин, которые ранее отбывали наказание, стали бойцами Вооруженных сил Украины. Еще около 900 заявлений сейчас проходят рассмотрение.

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Об этом со ссылкой на начальника Департамента по вопросам исполнения наказаний Министерства юстиции Украины Евгения Горобца пишет "Укринформ". При этом многие из них отмечены наградами.

"На сегодняшний день уже более 8 тыс. мужчин и женщин пополнили ряды боевых подразделений, еще около 900 заявлений сейчас находятся на рассмотрении. Многие из бывших осужденных за боевые подвиги сейчас отмечены ведомственными и государственными наградами", — уточнил он.

Бывшие заключенные сейчас воюют в таких подразделениях, как:

1-й отдельный штурмовой батальон "Да Винчи"№

225-й отдельный штурмовой полк;

92-я отдельная штурмовая бригада;

93-я механизированная бригада "Холодный Яр";

95-я отдельная ДШБ;

Третья штурмовая бригада;

другие спецподразделения Сил безопасности и обороны.

Евгений Горобец отметил постоянное взаимодействие с командованием подразделений, где служат бывшие осужденные и заключенные. Это позволяет получать актуальную информацию о потребностях фронта, в частности, о навыках, специализации и компетенции.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволил брать в армию осужденных при мобилизации в Украине. Тогда в Минюсте сообщалось, что известно о 4 500 добровольцах, которые смогут попасть в ряды ВСУ.

В январе стало известно, что осужденные за уголовные преступления украинские чиновники, которые занимали особо ответственное положение, смогут вместо наказания мобилизоваться на военную службу в специализированных подразделениях воинских частей. Таким правом могут воспользоваться министры, их заместители, председатель и государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины, народные депутаты Верховной Рады, судьи Верховного Суда и высших специализированных судов и т.д.