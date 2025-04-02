Від ґрат – до гранат: в Мін'юсті розповіли, яка кількість ексзасуджених воюють в ЗСУ

На початок квітня понад 8 тисяч чоловіків і жінок, які раніше відбували покарання, стали бійцями Збройних сил України. Ще близько 900 заяв наразі проходять розгляд.

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Про це з посиланням на начальника Департаменту з питань виконання покарань Міністерства юстиції України Євгена Горобця пише "Укрінформ". При цьому багато з них відзначені нагородами.

"На сьогодні вже понад 8 тис. чоловіків та жінок поповнили лави бойових підрозділів, ще близько 900 заяв зараз перебувають на розгляді. Багато з колишніх засуджених за бойові подвиги нині відзначені відомчими та державними нагородами", – уточнив він.

Колишні ув’язнені зараз воюють у таких підрозділах, як:

1-й окремий штурмовий батальйон "Да Вінчі"№

225-й окремий штурмовий полк;

92-га окрема штурмова бригада;

93-тя механізована бригада "Холодний Яр";

95-та окрема ДШБ;

Третя штурмова бригада;

інші спецпідрозділи Сил безпеки та оборони.

Євген Горобець наголосив на постійній взаємодії з командуванням підрозділів, де служать колишні засуджені та ув’язнені. Це дозволяє отримувати актуальну інформацію про потреби фронту, зокрема, про навички, спеціалізації та компетенції.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволив брати в армію засуджених при мобілізації в Україні. Тоді в Мін'юсті повідомлялось, що відомо про 4 500 добровольців, які зможуть потрапити до лав ЗСУ.

В січні стало відомо, що засуджені за кримінальні злочини українські високопосадовці, які займали особливо відповідальне становище, зможуть замість покарання мобілізуватися на військову службу в спеціалізованих підрозділах військових частин. Таким правом можуть скористатися міністри, їхні заступники, голова та державний уповноважений Антимонопольного комітету України, народні депутати Верховної Ради, судді Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів тощо.