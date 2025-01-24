Засуджені міністри та нардепи можуть замінити покарання на службу в ЗСУ: Кабмін ухвалив зміни

Уряд вніс зміни до законодавства, згідно з якими високопосадовці можуть замість покарання за кримінальні правопорушення піти на службу до спеціалізованих підрозділів військових частин.

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Засуджені за кримінальні злочини українські високопосадовці, які займали особливо відповідальне становище, зможуть замість покарання мобілізуватися на військову службу в спеціалізованих підрозділах військових частин. Відповідні зміни до законодавства ухвалив Кабінет Міністрів України, пише "Судово-юридична газета".

У статті 616 Кримінального процесуального кодексу України зазначено, що обвинувачений, який згідно з підпунктом 1 пункту 3 примітки до статті 368 Кримінального кодексу України займав особливо відповідальне становище під час вчинення кримінального правопорушення, може звернутися до прокурора з клопотанням про розгляд судом скасування запобіжного заходу. Замінити покарання можливо на продовження та/або проходження військової служби за контрактом рядового, сержантського і старшинського та офіцерського складу.

Таким правом можуть скористатися міністри, їхні заступники, голова та державний уповноважений Антимонопольного комітету України, народні депутати Верховної Ради, судді Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів тощо. Повний перелік осіб, що займають особливо відповідальне становище, є в примітці до ст. 51-3 Закону "Про запобігання корупції".

Кабінет Міністрів своєю чергою затвердив постанову № 560, якою вніс зміни до порядку призову засуджених службових осіб. До статті 368 внесли зміни, згідно з якими засуджені посадовці, що займали особливо відповідальне становище, зможуть нести військову службу замість покарання виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах військових частин.

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