Лише декілька випадків: юрист пояснив, чи можна оскаржити умови проходження військової служби

Юрист розповідає, що є декілька варіантів оскарження умов проходження військової служби. У кожному з них важливо не пропустити строки та збирати доказову базу.

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В умовах воєнного стану та мобілізації в Україні військовозобов'язаним варто знати, чи мають вони право на оскарження умов проходження військової служби. Юрист Дмитро Франчук розповів "РБК-Україна" про нюанси цього питання.

Чи можна оскаржити умови проходження служби

"Мобілізований має право оскаржити умови проходження служби, якщо вважає, що його права порушуються або умови служби не відповідають законодавству. Існує кілька способів оскарження, кожен з яких має свої особливості та терміни", — зазначив фахівець.

Оскаржити умови проходження військової служби можна у випадках:

загрози життю або здоров’ю. Сюди можна віднести залучення до небезпечних завдань без відповідного забезпечення та відмову у наданні медичної допомоги;

порушення норм законодавства — це може бути неправомірне переведення до іншого підрозділу, призначення на посаду або завдання, що не відповідають кваліфікації чи стану здоров’я, неналежні умови проживання, харчування або медичного забезпечення;

порушення прав, серед яких недотримання законних соціальних гарантій, відсутність часу для відпочинку або ж примус до виконання завдань, що суперечать закону.

Як оскаржити умови проходження військової служби

Оскаржити умови проходження військової служби, за словами юриста, можна в адміністративному (через командування) та судовому порядку. Тут важливо дотримуватися термінів оскарження та збирати всі необхідні докази.

Оскарження умов проходження військової служби в адміністративному порядку

Дмитро Франчук порадив спершу оскаржити умови на рівні військової частини (це адміністративний порядок). В цьому випадку особа звертається безпосередньо до командування військової частини. Подати скаргу можна відразу після виникнення порушення або незгоди з умовами служби. Важливо не зволікати, оскільки терміни для оскарження можуть бути обмежені", — зауважує експерт.

Алгоритм подачі скарги у військову частину:

на ім'я безпосереднього командира подається рапорт в письмовій формі з детальним описом порушення або незгоди;

до рапорту додаються всі підтверджуючі документи;

отримується підтвердження реєстрації рапорту — вхідний номер та підпис особи, що прийняла рапорт.

Після цього командування військової частини зобов'язане розглянути рапорт. Відповідь має бути надана у встановлений термін (зазвичай це 30 днів).

Скаргу можна подати вищому військовому командуванню. Це можна зробити у разі незгоди з рішенням безпосереднього командування військової частини, де особа проходить службу. В такій скарзі зазначається:

ПІБ, звання, посада;

назва військової частини;

суть оскаржуваного рішення та обґрунтування незгоди з ним;

копія рапорту, поданого до військової частини, та отриманої відповіді;

інші необхідні документи.

Така скарга теж подається у письмовій формі та реєструється. Якщо після цього умови проходження служби не змінюються, можна звернутися до Військової служби правопорядку, Уповноваженого з прав людини або у Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони. Ця інстанція розглядає скарги на дії або бездіяльність командування.

Алгоритм оскарження умов проходження військової служби в суді

"Якщо адміністративні методи оскарження не дали результату, мобілізований має право звернутися до суду. Це можна зробити після отримання рішення від вищого військового командування або після закінчення терміну розгляду скарги, якщо відповідь не була надана", — додав Дмитро Франчук.

Для цього необхідно:

подати позовну заяву до адміністративного суду за місцем знаходження військової частини або за місцем проживання мобілізованого (в разі необхідності можна звернутись до юриста);

до позовної заяви слід додати всі наявні документи, що підтверджують порушення прав (рапорти, відповіді командування, медичні довідки, свідчення).

Підстави для оскарження умов проходження служби в цьому випадку:

неправомірні дії командування: незаконні накази, перевищення службових повноважень, дискримінація, приниження честі та гідності;

порушення прав, передбачених законодавством: несвоєчасне або неповне забезпечення речовим майном, харчуванням, медичним обслуговуванням, ненадання відпусток, порушення режиму служби тощо;

несправедливе застосування дисциплінарних стягнень;

проблеми з медичним забезпеченням та проходженням ВЛК (військово-лікарської комісії);

несвоєчасна виплата грошового забезпечення або інших належних виплат.

Фахівець зауважив, що варто зважати на терміни оскаржень. Їх важливо дотримуватись. Також варто мати докази — збирати та зберігати всі документи, що підтверджують ваші слова (рапорти, відповіді командування, медичні довідки, свідчення тощо).

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