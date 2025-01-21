Только несколько случаев: юрист объяснил, можно ли обжаловать условия прохождения военной службы

Юрист рассказывает, что есть несколько вариантов обжалования условий прохождения военной службы. В каждом из них важно не пропустить сроки и собирать доказательную базу.

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В условиях военного положения и мобилизации в Украине военнообязанным стоит знать, имеют ли они право на обжалование условий прохождения военной службы. Юрист Дмитрий Франчук рассказал "РБК-Украина" о нюансах этого вопроса.

Можно ли обжаловать условия прохождения службы

"Мобилизованный имеет право обжаловать условия прохождения службы, если считает, что его права нарушаются или условия службы не соответствуют законодательству. Существует несколько способов обжалования, каждый из которых имеет свои особенности и сроки", — отметил специалист.

Обжаловать условия прохождения военной службы можно в случаях:

угрозы жизни или здоровью. Сюда можно отнести привлечение к опасным задачам без соответствующего обеспечения и отказ в оказании медицинской помощи;

нарушение норм законодательства — это может быть неправомерный перевод в другое подразделение, назначение на должность или задачи, не соответствующие квалификации или состоянию здоровья, ненадлежащие условия проживания, питания или медицинского обеспечения;

нарушение прав, среди которых несоблюдение законных социальных гарантий, отсутствие времени для отдыха или принуждение к выполнению задач, противоречащих закону.

Как обжаловать условия прохождения военной службы

Обжаловать условия прохождения военной службы, по словам юриста, можно в административном (через командование) и судебном порядке. Здесь важно соблюдать сроки обжалования и собирать все необходимые доказательства.

Обжалование условий прохождения военной службы в административном порядке

Дмитрий Франчук посоветовал сначала обжаловать условия на уровне воинской части (это административный порядок). В этом случае лицо обращается непосредственно к командованию воинской части. Подать жалобу можно сразу после возникновения нарушения или несогласия с условиями службы. Важно не медлить, поскольку сроки для обжалования могут быть ограничены", — отмечает эксперт.

Алгоритм подачи жалобы в воинскую часть:

на имя непосредственного командира подается рапорт в письменной форме с подробным описанием нарушения или несогласия;

к рапорту прилагаются все подтверждающие документы;

получается подтверждение регистрации рапорта — входящий номер и подпись лица, принявшего рапорт.

После этого командование воинской части обязано рассмотреть рапорт. Ответ должен быть предоставлен в установленный срок (обычно это 30 дней).

Жалобу можно подать высшему военному командованию. Это можно сделать в случае несогласия с решением непосредственного командования воинской части, где лицо проходит службу. В такой жалобе указывается:

ФИО, звание, должность;

название воинской части;

суть обжалуемого решения и обоснование несогласия с ним;

копия рапорта, поданного в воинскую часть, и полученного ответа;

другие необходимые документы.

Такая жалоба тоже подается в письменной форме и регистрируется. Если после этого условия прохождения службы не меняются, можно обратиться в Военную службу правопорядка, Уполномоченного по правам человека или в Специализированную прокуратуру в сфере обороны. Эта инстанция рассматривает жалобы на действия или бездействие командования.

Алгоритм обжалования условий прохождения военной службы в суде

"Если административные методы обжалования не дали результата, мобилизованный имеет право обратиться в суд. Это можно сделать после получения решения от высшего военного командования или по истечении срока рассмотрения жалобы, если ответ не был предоставлен", — добавил Дмитрий Франчук.

Для этого необходимо:

подать исковое заявление в административный суд по месту нахождения воинской части или по месту жительства мобилизованного (в случае необходимости можно обратиться к юристу);

к исковому заявлению следует приложить все имеющиеся документы, подтверждающие нарушение прав (рапорты, ответы командования, медицинские справки, свидетельства).

Основания для обжалования условий прохождения службы в этом случае:

неправомерные действия командования: незаконные приказы, превышение служебных полномочий, дискриминация, унижение чести и достоинства;

нарушение прав, предусмотренных законодательством: несвоевременное или неполное обеспечение вещевым имуществом, питанием, медицинским обслуживанием, непредоставление отпусков, нарушение режима службы и т.д;

несправедливое применение дисциплинарных взысканий;

проблемы с медицинским обеспечением и прохождением ВВК (военно-врачебной комиссии);

несвоевременная выплата денежного обеспечения или других причитающихся выплат.

Специалист отметил, что следует учитывать сроки обжалований. Их важно соблюдать. Также стоит иметь доказательства — собирать и хранить все документы, подтверждающие ваши слова (рапорты, ответы командования, медицинские справки, показания и т.д.).

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