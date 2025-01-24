Осужденные министры и нардепы могут заменить наказание на службу в ВСУ: Кабмин принял изменения

Правительство внесло изменения в законодательство, согласно которым чиновники могут вместо наказания за уголовные правонарушения пойти на службу в специализированные подразделения воинских частей.

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Осужденные за уголовные преступления украинские чиновники, которые занимали особо ответственное положение, смогут вместо наказания мобилизоваться на военную службу в специализированных подразделениях воинских частей. Соответствующие изменения в законодательство принял Кабинет Министров Украины, пишет "Судебно-юридическая газета".

В статье 616 Уголовного процессуального кодекса Украины указано, что обвиняемый, который согласно подпункту 1 пункта 3 примечания к статье 368 Уголовного кодекса Украины занимал особо ответственное положение во время совершения уголовного преступления, может обратиться к прокурору с ходатайством о рассмотрении судом отмены меры пресечения. Заменить наказание возможно на продолжение и/или прохождение военной службы по контракту рядового, сержантского и старшинского и офицерского состава.

Таким правом могут воспользоваться министры, их заместители, председатель и государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины, народные депутаты Верховной Рады, судьи Верховного Суда и высших специализированных судов и т.д. Полный перечень лиц, занимающих особо ответственное положение, есть в примечании к ст. 51-3 Закона "О предотвращении коррупции".

Кабинет Министров в свою очередь утвердил постановление № 560, которым внес изменения в порядок призыва осужденных должностных лиц. В статью 368 внесли изменения, согласно которым осужденные должностные лица, занимавшие особо ответственное положение, смогут нести военную службу вместо наказания исключительно в соответствующих специализированных подразделениях воинских частей.

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