Ротация через 90 дней: в Минобороны предлагают альтернативу закону о демобилизации

Министерство обороны Украины представило новый механизм ротации военнослужащих, предусматривающий "несколько месяцев отдыха" после 90 дней непрерывного участия в боевых действиях.

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Народный депутат Украины и член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский 1 апреля в эфире "Радио Свобода" сообщил, что новый механизм является альтернативой закону о демобилизации.

"После 90 дней участия непосредственно в боевых действиях человек имеет право на отдых в течение нескольких месяцев. Это альтернатива увольнению или установлению четких сроков службы", — отметил Вениславский.

Он подчеркнул, что данный механизм уже разработан Министерством обороны и ожидает утверждения. Однако его невозможно закрепить на законодательном уровне, поскольку это требует гибкого подхода и оперативных решений. Скорее всего, механизм будет регулироваться подзаконными нормативными актами или директивами главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

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Вениславский также сообщил, что в настоящее время разработан законопроект, предусматривающий различные сроки увольнения с военной службы: через 12, 18 или 36 месяцев непрерывного пребывания в зоне боевых действий. Однако его принятие в условиях текущей ситуации на фронте маловероятно.

"В условиях, когда Россия на разных направлениях пытается давить, принятие такого закона одномоментно приведет к увольнению очень большого количества людей, что приведет к очень негативным последствиям. Поэтому на данный момент говорить о том, что мы этот законопроект получим, и он будет проголосован, это, как я уже неоднократно вам говорил, слишком оптимистично", — подытожил Вениславский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в конце января заявил, что у военнослужащих ВСУ есть право на ротации и отпуска, однако демобилизация может привести к тому, что половина украинской армии "уйдет домой". По его словам, если завтра половина бойцов покинут фронт, то "Путин нас убьет всех".