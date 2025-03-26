"Путин скоро умрет": Зеленский объяснил, чего боится глава Кремля (видео)

Глава Кремля старше украинского президента, поэтому лучше "ставить" на того, то моложе, заявил Владимир Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно страхов президента России Владимира Путина. По мнению украинского главы государства, страхи Путина связаны с потерей власти и конечностью жизни. Слова Зеленского о Путине прозвучали во время интервью французским журналистам, которое транслировалось "Общественным".

Зеленский о Путине — комментарий о страхах см. с 27 мин. видео

Зеленский ответил на вопрос журналиста, чего боится Путин. По его мнению, речь идет о двух вещах. Первая вещь — это страх потерять власть из-за беспорядков в России. При этом глава Кремля сам добьется негативных последствий для общества: ухудшится экономика, беззащитные территории и тому подобное. Вторая вещь связана с возрастом, поскольку Путин боится потерять силу и боится умереть. По мнению украинского президента, когда российского президента не станет, проблемы закончатся.

"[Все] зависит от его лет. Он умрет скоро. Это факт и все закончится. То есть [свой] вопрос [Путин] может закончить до того, как он, скажем так, закончит свою абсолютно безопасную и неудачную историческую жизнь. Вот чего он боится", — сказал он.

Кроме того, Зеленский ответил на вопрос относительно того, каким он видит будущее. Президент объяснил, что будущее будет мирным и его дети будут свободно ходить по улицам и это будет безопасно. Также прозвучал совет Европе делать ставку на него, поскольку он молодой.

"Я точно моложе Путина. Ставьте на меня. У меня лучшая перспектива", — подытожил украинский президент.

Зеленский о Путине — детали

Отметим, 12 февраля Зеленский еще раз высказался относительно Путина и смерти российского президента. По мнению президента Украины, он здоровее главы Кремля, поскольку не "болен" властью и прожил меньше лет. Также политик заявил, что любит "жизнь и свободу" и заверил, что россияне нападут на Европу сразу после победы над украинцами.

В декабре 2024 года Зеленский о Путине высказался нецензурно. После того как глава Кремля рассказал о ракете "Орешник", президент Украины назвал его "До***йоб"-ом. После инцидента у советника президента по коммуникациям Дмитрия Литвина поинтересовались, действительно ли текст, который появился в соцсети X, соответствовал настроению Зеленского. Литвин отметил, что короткая нецензурная фраза — это дословная реакция.

Напоминаем, 4 февраля украинский глава государства сообщил, на что он готов пойти ради завершения российско-украинской войны.