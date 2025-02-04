"Чтобы не терять людей": Зеленский сказал, что готов сесть за стол переговоров с Путиным

Зеленский говорит, что мог бы сесть за один стол с президентом РФ, если бы это был единственный возможный формат переговоров для достижения мира, однако не перестал бы считать его врагом.

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Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов сидеть с президентом РФ Владимиром Путиным за переговорным столом, если это будет необходимо для завершения войны в Украине. Об этом он сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Зеленский о готовности к переговорам с Путиным. На видео с 29:30.

Зеленский о переговорах с Путиным

Пирс Морган отметил, что говорил с президентом США Дональдом Трампом о войне в Украине, и тот соглашается, что эта ситуация очень сложная для решения, но он однозначно хочет мира.

Журналист спросил Зеленского, как бы он чувствовал себя, сидя за столом переговоров напротив Путина, и смог бы это сделать.

"Если это будет единственная конфигурация, в которой мы сможем принести мир гражданам Украины и не терять людей, безусловно, мы согласимся на встречу. Я не буду добрым к нему, я считаю его врагом, и, действительно, я думаю, что он считает меня врагом тоже", — ответил президент Украины.

Напомним, Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану также говорил, что Трамп приглашал его на инаугурацию, однако он отказался, потому что такой визит был бы неуместным.

Также президент Украины сказал британскому журналисту, что Украине нужно оружие, которое могло бы гарантировать защиту от будущих нападений РФ в случае заключения мира. Зеленский отметил, что такой гарантией могло бы служить ядерное оружие.