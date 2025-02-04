"Трамп приглашал меня": Зеленский объяснил, почему его не было на инаугурации президента США

Украинский лидер отмечает, что ему нужно обсудить с Трампом вопрос завершения войны, а церемония инаугурации — не лучший момент для этого.

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Президент Украины Владимир Зеленский получал приглашение на инаугурацию 47-го президента США Дональда Трампа, но отказался от него, потому что считал такой визит неуместным. Об этом он сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Морган отметил, что президент Украины дал ответ относительно спекуляций о том, что его не пригласили на инаугурацию американского президента.

"Трамп приглашал меня на инаугурацию, но он сделал это в очень общих чертах, возможно, как и других лидеров. Я не знаю, кого он приглашал лично или другим способом. Но нам нужно время, чтобы сесть и поговорить о том, как закончить войну", — сказал Владимир Зеленский.

По его словам, у Дональда Трампа было много "хлопот и вопросов" в день инаугурации, и встреча с украинским президентом во время торжеств была бы неуместной.

"Это, возможно, один из важнейших дней в его жизни и жизни американского народа, и я думаю, что для меня просто было бы не очень уместно приезжать. У него не было времени для личных встреч", — отметил Зеленский.

Напомним, в интервью Пирсу Моргану Владимир Зеленский также сказал, что Украине нужно оружие для защиты от новых российских атак в случае перемирия, и такой гарантией могли бы быть ядерные ракеты.

3 февраля источник в Офисе президента Украины сообщил журналистам, что использование Штатами редкоземельных металлов Украины в обмен на гарантии безопасности, о котором говорил Трамп, было одним из пунктов "плана победы".