"Трамп запрошував мене": Зеленський пояснив, чому його не було на інавгурації президента США

Український лідер зазначає, що йому потрібно обговорити з Трампом питання завершення війни, а церемонія інавгурації — не найкращий момент для цього.

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Президент України Володимир Зеленський отримував запрошення на інавгурацію 47-го президента США Дональда Трампа, але відмовився від нього, бо вважав такий візит недоречним. Про це він сказав в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

Морган зауважив, що президент України дав відповідь щодо спекуляцій про те, що його не запросили на інавгурацію американського президента.

"Трамп запрошував мене на інавгурацію, але він зробив це в дуже загальних рисах, можливо, як й інших лідерів. Я не знаю, кого він запрошував особисто або в інший спосіб. Але нам потрібен час, щоб сісти й поговорити про те, як закінчити війну", — сказав Володимир Зеленський.

За його словами, у Дональда Трампа було багато "клопотів і питань" у день інавгурації, і зустріч з українським президентом під час урочистостей була б недоречною.

"Це, можливо, один із найважливіших днів у його житті та житті американського народу, і я думаю, що для мене просто було б не дуже доречно приїжджати. У нього не було часу для особистих зустрічей", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, в інтерв'ю Пірсу Моргану Володимир Зеленський також сказав, що Україні потрібна зброя для захисту від нових російських атак в разі перемир'я, і такою гарантією могли б бути ядерні ракети.

3 лютого джерело в Офісі президента України повідомило журналістам, що використання Штатами рідкоземельних металів України в обмін на гарантії безпеки, про яке говорив Трамп, було одним із пунктів "плану перемоги".