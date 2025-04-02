Ротація через 90 днів: у Міноборони пропонують альтернативу закону про демобілізацію

Міністерство оборони України представило новий механізм ротації військовослужбовців, що передбачає "кілька місяців відпочинку" після 90 днів безперервної участі в бойових діях.

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Народний депутат України та член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський 1 квітня в ефірі "Радіо Свобода" повідомив, що новий механізм є альтернативою закону про демобілізацію.

"Після 90 днів участі безпосередньо в бойових діях людина має право на відпочинок протягом кількох місяців. Це альтернатива звільненню або встановленню чітких термінів служби", — зазначив Веніславський.

Він наголосив, що цей механізм уже розроблено Міністерством оборони й очікує затвердження. Однак його неможливо закріпити на законодавчому рівні, оскільки це вимагає гнучкого підходу та оперативних рішень. Найімовірніше, механізм регулюватиметься підзаконними нормативними актами або директивами головнокомандувача Збройних сил України.

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Веніславський також повідомив, що наразі розроблено законопроєкт, який передбачає різні строки звільнення з військової служби: через 12, 18 або 36 місяців безперервного перебування в зоні бойових дій. Однак його ухвалення в умовах поточної ситуації на фронті малоймовірне.

"В умовах, коли Росія на різних напрямках намагається тиснути, ухвалення такого закону одномоментно призведе до звільнення дуже великої кількості людей, що призведе до дуже негативних наслідків. Тому наразі говорити про те, що ми цей законопроєкт отримаємо, і він буде проголосований, це, як я вже неодноразово вам казав, занадто оптимістично", — підсумував Веніславський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наприкінці січня заявив, що у військовослужбовців ЗСУ є право на ротації та відпустки, однак демобілізація може призвести до того, що половина української армії "піде додому". За його словами, якщо завтра половина бійців покинуть фронт, то "Путін нас уб'є всіх".