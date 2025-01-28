"Путин нас убьет всех": Зеленский объяснил, чем опасна демобилизация для Украины (видео)

По словам президента Украины, война "утомляет любого человека", но в вопросах мобилизации и демобилизации нужно прежде всего обращать внимание на законодательство.

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У военнослужащих Вооруженных сил Украины есть право на ротации и отпуска, однако демобилизация может привести к тому, что половина украинской армии "уйдет домой". Об этом в интервью итальянской журналистке Чечилии Сале заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Интервью Владимира Зеленского

"Военное положение предусматривает мобилизацию людей и всех ресурсов. И в этом, к сожалению, вызов этой войны. Мы сегодня защищаемся. Если завтра половина армии просто пойдет домой, тогда надо было в первый день сдаваться, если завтра половина пойдет домой — Путин нас убьет всех", — сказал Зеленский.

Он пояснил, что согласно законодательству сейчас мобилизуются граждане в возрасте 25 лет и старше.

"Мобилизация идет и она мобилизует достаточно большое количество людей. Они имеют ротации или отпуска, но, безусловно, этого недостаточно. Безусловно, надо работать над качеством этого", — отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что война "утомляет любого человека", но единственная вещь, на которую сейчас нужно обращать внимание в вопросах, касающихся мобилизации — это законодательство.

Напомним, в этом же интервью Владимир Зеленский назвал гарантии безопасности, которые хотел бы увидеть от партнеров.

27 января бывший сценарист студии "Студии Квартал 95" Макс Вышинский опроверг слухи о том, что мужчины-"кварталовцы" имеют бронирование от мобилизации.