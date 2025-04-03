В Украине создали центры поддержки для родственников военнопленных: родные недовольны

Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел и Офис омбудсмена создали в разных регионах Украины центры поддержки для родственников военнопленных и лиц, пропавших без вести в результате российской вооруженной агрессии.

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Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В этих учреждениях можно будет получить квалифицированную помощь и исчерпывающую информацию относительно алгоритма действий для возвращения из плена своих родных, а также рекомендации, как избежать мошеннических схем.

В ответ на большое количество обращений Председателем Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Кириллом Будановым было принято решение о продолжении работы региональных консультационных центров. В настоящее время препятствия для работы региональных консультационных центров устраняются, вопрос будет полностью решен в ближайшее время.

"Региональные центры Координационного штаба стали точкой опоры для десятков тысяч семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации зная, что их родные и близкие попали в плен или пропали без вести... Именно их платформа стала той площадкой, которая помогает и поддерживает нас — семьи пленных и пропавших без вести военных, предоставляет нам поддержку и надежду, помогает решать наши проблемы и вопросы", — говорится в сообщении.

Такие центры сначала заработают в:

м. Львов, ул. Стрыйская, 83, тел +380506948423, +380682362883;

м. Винница, ул. Театральная, 10, тел. +380966396255, +380961348565;

м. Николаев, из соображений безопасности адрес не разглашаем, запись и детали по тел. +380668690554, +380668224702;

м. Харьков, из соображений безопасности адрес не разглашаем, запись и детали по тел. +380664280401, +380633113540, +380931681851.

В состав этих учреждений войдут представители Объединенного центра при СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, Офиса омбудсмена, Госпогранслужбы, Генштаба ВСУ, воинских частей и других ведомств.

Создание таких центров поддержки во всех регионах является продолжением реализации решения Верховного Главнокомандующего и соответствующего постановления Кабинета Министров Украины.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения рф в Украину силами Координационного штаба удалось вернуть из российского плена 4306 военнопленных защитников и гражданских лиц.

Семьи военнопленных и пропавших без вести могут обратиться в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ:

+38 044 321-11-21

+38 098 321-11-21

А также через мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram: +38 067 650-83-32 или на электронный адрес [email protected]

В Координационном штабе отметили, что вопрос освобождения военнопленных находится исключительно в компетенции органов государственной власти.

Однако родственники без вести пропавших и пленных недовольны таким шагом от власти. Они уже давно объединились в группы, приходят на выездные заседания таких центров, а также митингуют. Как объяснили сами родные Фокусу — они не видят смысла в создании центров.

"Мужчина считается без вести пропавшим уже год. Поступил акт расследования, в местном военкомате помогли оформить все бумаги, получаю выплаты. Вряд ли мне понадобится помощь в центре", — говорит киевлянка Евгения.

"Это пустая болтовня. Сдвигов никаких за три года. Поболтали и все замерло", — жалуется женщина в группе военных 36 бригады.

Реакция украинцев на создание центров поддержки

"Мне сказали, что мой брат находится у России в плену, а не у них в центре и развели руками. Теперь не хожу по таким центрам, и на митинги тоже не езжу — не вижу смысла", — утверждает черкащанка Елена.

Напомним, ранее российский омбудсмен заявляла о затягивании Украиной процесса обмена военнопленными. На эти слова отреагировал уполномоченный украинского парламента, отметив, что украинская сторона готова к репатриации пленных.

Отметим, что по словам уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца за 11 месяцев 2024 года российские оккупанты казнили по меньшей мере 109 украинских военнопленных. За предыдущие годы полномасштабного вторжения РФ в Украину было зафиксировано 177 случаев казни украинских защитников оккупантами.