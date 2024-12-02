РФ заявила о нежелании Украины забирать военнопленных: омбудсмен отреагировал

Российский омбудсмен заявила о затягивании Украиной процесса обмена военнопленными. На эти слова отреагировал уполномоченный украинского парламента, отметив, что украинская сторона готова к репатриации пленных.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец опроверг слова российского омбудсмена Татьяны Москальковой относительно затягивания украинской стороны в вопросе обмена пленными. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

"В который раз узнаю об опубликованных российской уполномоченной по правам человека списках украинских военнопленных, которых якобы не соглашаются забирать домой. В который раз опровергаю эту информацию и подтверждаю готовность Украины забрать всех своих граждан из плена и незаконного содержания", — отметил он.

Омбудсмен добавил, что Украина не затягивает и не затягивала с осуществлением обменов. Украинская сторона, наоборот, заявила о готовности к репатриации тяжелораненых и тяжелобольных пленных, создав смешанную медицинскую комиссию.

"А сторона, которая действительно не заинтересована в возвращении и реализации обменов, до сих пор игнорирует создание такой комиссии", — добавил Дмитрий Лубинец.

Обмен военнопленных: заявление РФ

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о затягивании со стороны украинской стороны обмена военнопленными. Она также опубликовала список из 630 человек, которые якобы ждут обмена.

"Украинская сторона продолжает затягивать российско-украинский обмен пленными, пока семьи военнослужащих с обеих сторон продолжают ждать возвращения своих близких. Ранее я сообщала, что Украина не соглашается забрать украинских военнослужащих, которые более года удерживаются на территории Российской Федерации", — написала она.

Сообщение Москальковой относительно обмена военнопленными

Напомним, 2 декабря стало известно, что 273 человека, осужденные за коллаборационизм и госизмену, изъявили желание выехать в РФ на условиях обмена с украинскими военнопленными. Это стало возможным благодаря программе "Хочу к своим".