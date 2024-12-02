Проект "Хочу к своим": более 270 коллаборационистов попросились в РФ вместо пленных украинцев

Благодаря программе "Хочу к своим" один коллаборационист уже выехал в РФ на условиях обмена, а еще 16 осужденных изъявили нежелание дальнейшего проживания в Украине.

Проект "Хочу к своим" сообщил о первых успехах своей программы, в рамках которой 273 человека, осужденные за коллаборационизм и госизмену, изъявили желание выехать в РФ на условиях обмена с украинскими военнопленными. Об этом говорится в сообщении проекта в Telegram.

"За четыре месяца работы государственного проекта "Хочу к своим", созданного Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными, при поддержке ГУР, СБУ и Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, 273 осужденных за государственную измену и коллаборационную деятельность лиц изъявили желание выехать в РФ при условии возвращения украинцев из российской неволи", — сказано там.

В тексте проекта указано, что один коллаборационист уже уехал в РФ при условии обмена украинцев из плена, еще трое — разорвали свое сотрудничество с российскими агентами. Сейчас 12 украинцев проходят проверку украинскими спецслужбами, о подозрительной деятельности которых сообщили "неравнодушные граждане".

Также в сообщении проекта указано, что 16 граждан Украины заявили о своем нежелании проживать в стране. Их данные прорабатывают представители Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Напомним, Фокус сообщал, что Кремль хочет провести рекордный обмен военнопленными. В то же время в РФ утверждают, что Украина якобы требует освободить из плена бойцов, которых нет в живых, которые были возвращены ранее или тех, о ком у Москвы нет данных.

Также мы писали, что Катар объявил об обмене детьми между Украиной и Россией. По словам неназванного катарского чиновника, в Украину вернутся девять несовершеннолетних и один взрослый, а в Россию — четверо несовершеннолетних.