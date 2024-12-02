Проєкт "Хочу к своим": понад 270 колаборантів попросилися до РФ замість полонених українців

Завдяки програмі "Хочу к своим" один колаборант уже виїхав до РФ на умовах обміну, а ще 16 засуджених виявили небажання подальшого проживання в Україні.

Проєкт "Хочу к своим" повідомив про перші успіхи своєї програми, в рамках якої 273 особи, засуджені за колабораціонізм і держзраду, виявили бажання виїхати до РФ на умовах обміну з українськими військовополоненими. Про це йдеться в повідомленні проєкту в Telegram.

"За чотири місяці роботи державного проєкту "Хочу к своим", створеного Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, за підтримки ГУР, СБУ та Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 273 засуджених за державну зраду і колабораційну діяльність осіб виявили бажання виїхати до РФ за умови повернення українців із російської неволі", — сказано там.

В тексті проєкту вказано, що один колаборант вже поїхав у РФ за умови обміну українців з полону, ще троє — розірвали свою співпрацю з російськими агентами. Наразі 12 українців проходять перевірку українськими спецслужбами, про підозрілу діяльність яких повідомили "небайдужі громадяни".

Також в повідомленні проєкту зазначено, що 16 громадян України заявили про своє небажання мешкати в країні. Їхні дані опрацьовують представники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що Кремль хоче провести рекордний обмін військовополоненими. Водночас у РФ стверджують, що Україна нібито вимагає звільнити з полону бійців, яких немає у живих, які були повернуті раніше чи тих, про кого у Москви немає даних.

Також ми писали, що Катар оголосив про обмін дітьми між Україною та Росією. За словами неназваного катарського чиновника, до України повернуться дев'ять неповнолітніх та один дорослий, а до Росії — четверо неповнолітніх.