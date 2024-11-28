Готові віддати 630 бійців ЗСУ: Кремль хоче провести рекордний обмін військовополоненими

Водночас у Кремлі стверджують, що Україна нібито вимагає звільнити з полону бійців, яких немає у живих, які були повернуті раніше чи тих, про кого у Москви немає даних.

Росія готова здійснити обмін військовополоненими 630 на 630. Про це заявила представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

"Готові вже зараз провести обмін 630 військовослужбовців, одночасно розпочати організаційні заходи з підготовки наступних обмінів", — сказала Захарова.

За інформацією російських ЗМІ, Захарова додала, що РФ зацікавлена в конструктивному діалозі з Україною щодо питання обміну полоненими. За її словами, у Москві налаштовані на якнайшвидше повернення російських військових додому.

Водночас у Кремлі розкритикували дії України, заявивши, що Київ вимагає передати службовців, які вже повернулися на батьківщину, тих, про кого в Москви немає даних, або тих, хто загинув нібито під час удару по СІЗО в Оленівці влітку 2022 року, а також унаслідок катастрофи Іл-76 у січні поточного року.

Зазначимо, що інформація про готовність здійснити обмін зі Москви озвучена у день, коли Сили спеціальних операцій повідомили, що у день морської піхоти — 27 листопада — взяли у полон десятки російських морпіхів з 810-ї бригади у Курській області.

Нагадаємо, 20 листопада ЗСУ відбили штурм росіян в Курській області і за один бій захопили 26 полонених.

1 листопада колишні засуджені з батальйону "Шквал" ЗСУ провели операцію у Вовчанську та взяли у полон 15 росіян.