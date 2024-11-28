Готовы отдать 630 бойцов ВСУ: Кремль хочет провести рекордный обмен военнопленными

В то же время в Кремле утверждают, что Украина якобы требует освободить из плена бойцов, которых нет в живых, которые были возвращены ранее или тех, о ком у Москвы нет данных.

Россия готова осуществить обмен военнопленными 630 на 630. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Готовы уже сейчас провести обмен 630 военнослужащих, одновременно начать организационные мероприятия по подготовке следующих обменов", — сказала Захарова.

По информации российских СМИ, Захарова добавила, что РФ заинтересована в конструктивном диалоге с Украиной по вопросу обмена пленными. По ее словам, в Москве настроены на скорейшее возвращение российских военных домой.

В то же время в Кремле раскритиковали действия Украины, заявив, что Киев требует передать служащих, которые уже вернулись на родину, тех, о ком у Москвы нет данных, или тех, кто погиб якобы во время удара по СИЗО в Еленовке летом 2022 года, а также в результате катастрофы Ил-76 в январе текущего года.

Отметим, что информация о готовности осуществить обмен из Москвы озвучена в день, когда Силы специальных операций сообщили, что в день морской пехоты — 27 ноября — взяли в плен десятки российских морпехов из 810-й бригады в Курской области.

Напомним, 20 ноября ВСУ отбили штурм россиян в Курской области и за один бой захватили 26 пленных.

1 ноября бывшие осужденные из батальона "Шквал" ВСУ провели операцию в Волчанске и взяли в плен 15 россиян.