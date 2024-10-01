Солдат ВС РФ обеспечивают как украинских заключенных. Сколько денег идет на содержание военнопленных

Военная операция ВСУ в Курской существенно увеличила обменный фонд. Но часть оккупантов сидят в плену в Украине с начала большой войны. Фокус выяснил, насколько дорого государству обходится их содержание.

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Количество пленных российских солдат увеличивается с каждым днем полномасштабной войны. Начало военной операции ВСУ в Курской области открыло новые возможности для пополнения обменного фонда. Проект "Хочу жить" подтвердил 27 сентября пребывание в плену 294 военнослужащих армии РФ, сюда входят контрактники и срочники.

Российские власти приводят более выгодную им статистику. Президент России Владимир Путин на встрече с журналистами в июне 2024 года говорил, что в плену в Украине находятся 1 348 российских военных, а в РФ пленных солдат ВСУ примерно в пять раз больше — 6 465 человек.

Международные источники фиксируют иные данные. Британская газета The Independent со ссылкой на украинских военных чиновников 20 сентября писала, что ВСУ захватили в плен около 2 000 российских военных во время боев в Курской области.

Стоит добавить, что во время сентябрьской операции по освобождению Агрегатного завода в Волчанске подразделения ГУР Минобороны Украины взяли в плен около 20 россиян. Четыре месяца ВС РФ пытались прорваться на территорию завода, но большинство были уничтожены, дезертировали или сдались в плен.

Украина содержит военнопленных из РФ: чем они питаются и как работают?

Последние официальные данные по затратам Украины на содержание военнопленных Министерство юстиции озвучивало в марте 2023 года. По словам замглавы ведомства Елены Высоцкой, на одного военнопленного оккупанта тратилось порядка 10 тысяч гривен в месяц. В эту сумму включали обеспечение едой, одеждой, медикаментами, обустройство лагеря, зарплаты персонала, охраны, конвоя и коммунальные расходы.

Уровень затрат сопоставим с содержанием украинского заключенного в СИЗО: в месяц на него уходит около 11 тысяч гривен. Сюда также входят все административные расходы.

Российские военные содержатся в специальных лагерях согласно нормам Третьей Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными", рассказывает Фокусу представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко.

Россиян обеспечивают трехразовым полноценным питанием и квалифицированной медицинской помощью. Также они имеют право получать посылки и связываться с родственниками по почте.

По словам Яценко, в Украине действуют четыре лагеря для пленных оккупантов. Везде за ними наблюдают работники Красного Креста и ООН.

Все военнопленные могут работать по 6-дневному рабочему графику и получать четверть швейцарского франка, около 10 гривен в день. В основном пленные заняты на слесарных и столярных работах. Имеющие офицерские должности пишут прошение и также получают право на работу, чтобы не сидеть целый день в одиночестве и без дела.

Женевская конвенция обязывает, чтобы в лагере были магазины, продукты в них закупают по просьбе пленных. Затраты на питание по сравнению с предыдущими годами не изменились — сумма не превышает 10 000 гривен в месяц.

Яценко констатирует увеличение числа пленных после начала военной операции в Курской области: это позволит Киеву расширить обменный фонд и вести переговоры с агрессором на приоритетных условиях.

Российская сторона предпочитает менять тех, кто недавно попал в плен ВСУ, а в Украине есть и те, которые уже более двух лет сидят в плену, констатировал представитель штаба.

"Очевидно в РФ уже забыли о них, а нам невыгодно их содержать. Лучше обменять их и вернуть домой украинских военных", — резюмирует он.

Напомним, недавно оккупанты заявили о захвате в плен бойцов 1-го отдельного штурмового батальона имени Дмитрия Коцюбайло в районе Угледара. Командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов в ответ сказал, что за весь боевой путь батальона еще никого не удалось захватить в плен.

Фокус ранее писал, что бойцы Нацгвардии захватили в плен на Харьковском направлении вагнеровца, участвовавшего в походе экс-главы группировки боевиков Евгения Пригожина на Москву.