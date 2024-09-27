Оккупанты показали захваченных в плен "Волков Да Винчи": комбат отреагировал (видео)

Целую группу украинских военных якобы захватили в плен под Угледаром. Командир Сергей Филимонов заявил, что вражеские бойцы разъярены, потому что обменный фонд пополнили более 30 их сослуживцев.

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Российские оккупанты якобы захватили в плен бойцов 1-го отдельного штурмового батальона имени Дмитрия Коцюбайло. Об этом 23 сентября сообщили в провоенном Telegram-канале "Воин DV".

В публикации отмечается, что военных якобы взяли в плен в районе Угледара. Впоследствии было опубликовано видео, где один из военнопленных рассказывает о себе и службе. Он говорит, что был стрелком в "полку Да Винчи", уточняя, что это "насколько он знает". По словам мужчины, в его группе кроме него были еще шесть человек, а их задачей было держать оборону. На кадрах он подтверждает, что якобы воевал с иностранцами и был обучен "британцами".

Также было обнародовано видео и с другими военнопленными, которых захватили вместе с Сергеем Тимошенко (так представился первый боец). Большинство из них заявляют на камеру, что служили в 3-й роте 1-го ОШБ.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Один из бойцов на кадрах говорит, что служит на контракте с 2020 года и был переведен в пехоту недавно. Затем якобы оказалось, что он попал в 1-й ОШБ.

Реакция украинского командования

Командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов заявил, что российские оккупанты "настолько злы" из-за захвата в плен более 30 их бойцов, что "пытаются хоть как-то реабилитироваться".

"3-й ОШБ — это бригада, которая всем известна и это не требует дополнительных разъяснений. 1-й ОШБ сейчас не имеет никакого отношения к батальону "Волки Да Винчи". "Волки Да Винчи" — это 108-й ОМБ 59-й бригады", — пояснил он.

Командир отметил, что на весь боевой путь батальона не известно о захвате в плен ни одного из их бойцов. Тем, кто такого покажет, он пообещал за один день отдать в обмен пять российских оккупантов.

Напомним, боец Сил обороны с позывным "Мучной" заявил, что бои идут в центральном квартале Угледара. По его словам, грунтовая дорога из города простреливается врагом с обеих сторон.

Военный аналитик Александр Коваленко объяснил, что ВС РФ возобновили атаки на Угледар, потому что провалили контрнаступление в Курской области.