ВС РФ продвинулись в центр Угледара и с обеих сторон контролируют единственную дорогу из города, — боец ВСУ

Военнослужащий с позывным "Мучной" утверждает, что сейчас бои продолжаются в центральной части города — враг пытается прорвать оборону ВСУ. Боец Станислав Бунятов добавляет, что на Угледарском направлении снова начались механизированные накаты ВС РФ. В сводке Генштаба о ситуации в Угледаре не упомянули.

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Российские оккупанты уже продвинулись в центр Угледара, и сейчас там продолжаются бои. Об этом в своем телеграм-канале сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Бои сейчас происходят в центральном квартале, наши казаки насыпают упрямым хрякам, которые пытаются силой продавить нашу оборону. Также враг смог продвинуться северо-восточнее и северо-западнее Константиновки. Из Угледара еще остается грунтовая дорога, но она находится под огневым контролем п**аров и простреливается с обеих сторон", — говорится в сообщении.

Другой боец ВСУ Станислав Бунятов с позывным "Осман" в своем телеграм-канале "Говорят Снайпер" сообщил, что на Угледарском направлении снова ВС РФ начали механизированные накаты.

"Опять механизированные накаты на Угледарское направление, ***нутые твари, там уже техники п**да сожженной", — написал он.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 27 сентября отсутствует информация о ситуации в Угледаре.

Напомним, что 27 сентября сообщалось, что ВС РФ начали применять против ВСУ в Угледаре дроны "Дракарис".

Также сообщалось, что 26 сентября в DeepState оценили шансы удержания Угледара. Здесь считают, что для удержания города Силам обороны необходимо "срезать клешни", которые создают ВС РФ с флангов.