Три секунды на спасение: ВС РФ начали использовать дроны-драконы под Угледаром (видео)

Российские военные, вероятно, получили на вооружение дроны, которые атакуют позиции термитом. Именно их захватчики активно используют для последнего наступления на Угледар.

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Российские оккупанты получили секрет производства украинских дронов "Дракарис". Сейчас они начали использовать украденную идею против бойцов ВСУ под Угледаром. Об этом сообщает издание Forbes.

Так, в начале сентября ВСУ применили новый тип беспилотника — так называемый "дрон-дракон", который низко и медленно летает над вражескими окопами, выбрасывая термит — металлический запал, похожий на лаву, который горит до 5 400 градусов по Фаренгейту.

Теперь ВС РФ также имеют дроны-драконы — и они развернули их для последнего наступления на город-крепость Угледар в Донецкой области.

Российская группа беспилотников "Восток" опубликовала в сети видео, на котором один из беспилотников Dragon поджигает полосу деревьев в районе Угледара. Предположительно, под этими деревьями защитники города из 72-й механизированной бригады ВСУ выкопали траншею.

"Раньше я не видел, чтобы наши подразделения применяли такое. Я видел это у врага. Если это первое использование такого средства с нашей стороны, то, ребята, теперь мы играем в эту игру вместе", — написал один российский блогер о термитном дроне.

В армии США, которые тоже имеют термитные дроны, говорят, что у бойца есть от 3 до 10 секунд, чтобы убежать от атаки термитного дрона.

"Быстрое распыленное пламя может поразить цель непосредственно. Когда клей или когезивное топливо попадает на защитную одежду, вероятность выживания будет очень малой", — говорится в армейском отчете США по использованию таких дронов.

Напомним, что 2 сентября сообщалось, что на Запорожском направлении украинский дрон подлетел к позициям россиян и атаковал их огнем. Это впервые зафиксирована работа украинского дрона-дракона.