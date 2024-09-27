Три секунди на порятунок: ЗС РФ почали використовувати дрони-дракони під Вугледаром (відео)

Російські військові, ймовірно, отримали на озброєння дрони, які атакують позиції термітом. Саме їх загарбники активно використовують для останнього наступу на Вугледар.

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Російські окупанти отримали секрет виробництва українських дронів "Дракаріс". Зараз вони почали використовувати вкрадену ідею проти бійців ЗСУ під Вугледаром. Про це повідомляє видання Forbes.

Так, на початку вересня ЗСУ застосували новий тип безпілотника — так званий "дрон-дракон", який низько та повільно літає над ворожими окопами, викидаючи терміт — металевий запал, схожий на лаву, який горить до 5 400 градусів за Фаренгейтом.

Тепер ЗС РФ також мають дрони-дракони — і вони розгорнули їх для останнього наступу на місто-фортецю Вугледар у Донецькій області.

Російська група безпілотників "Восток" опублікувала в мережі відео, на якому один із безпілотників Dragon підпалює смугу дерев в районі Вугледара. Імовірно, під цими деревами оборонці міста з 72-ї механізованої бригади ЗСУ викопали траншею.

"Раніше я не бачив, щоб наші підрозділи застосовували таке. Я бачив це у ворога. Якщо це перше використання такого засобу з нашого боку, то, хлопці, тепер ми граємо в цю гру разом", — написав один російський блогер про термітний дрон.

В армї США, які теж мають термітні дрони, кажуть, що у бійця є від 3 до 10 секунд, щоб втекти від атаки термітного дрона.

"Швидке розпорошене полум’я може вразити ціль безпосередньо. Коли клей або когезивне паливо потрапляє на захисний одяг, ймовірність виживання буде дуже малою", — йдеться армійському звіті США щодо використання таких дронів.

Нагадаємо, що 2 вересня повідомлялося, що на Запорізькому напрямку український дрон підлетів до позицій росіян і атакував їх вогнем. Це вперше зафіксована робота українського дрона-дракона.