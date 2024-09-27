ЗС РФ просунулися в центр Вугледара і з обох боків контролюють єдину дорогу з міста, — боєць ЗСУ

Військовослужбовець з позивним "Мучной" стверджує, що наразі бої тривають у центральній частині міста — ворог намагається прорвати оборону ЗСУ. Боєць Станіслав Бунятов додає, що на Вугледарському напрямку знову розпочалися механізовані накати ЗС РФ. У зведенні Генштабу про ситуацію у Вугледарі не згадали.

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Російські окупанти вже просунулися в центр Вугледара, і зараз там тривають бої. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Бої зараз відбуваються у центральному кварталі, наші козаки насипають впертим кнурам, які намагаються силою протиснути нашу оборону. Також ворог зміг просунутися північно-східніше та північно-західніше Костянтинівки. З Вугледара ще залишається ґрунтова дорога, але вона перебуває під вогневим контролем п**арів та прострілюється з обох боків", — йдеться в повідомленні.

Інший боєць ЗСУ Станіслав Бунятов з позивним "Осман" у своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" повідомив, що на Вугледарському напрямку знову ЗС РФ почали механізовані накати.

"Знову механізовані накати на Вугледарський напрямок, ***нуті тварі, там вже техніки п**да спаленої", — написав він.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 27 вересня відсутня інформація про ситуацію у Вугледарі.

Нагадаємо, що 27 вересня повідомлялося, що ЗС РФ почали застосовувати проти ЗСУ у Вугледарі дрони "Дракаріс".

Також повідомлялося, що 26 вересня в DeepState оцінили шанси утримання Вугледара. Тут вважають, що для утримання міста Силам оборони необхідно "зрізати клешні", які створюють ЗС РФ з флангів.