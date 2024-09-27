Окупанти показали захоплених у полон "Вовків Да Вінчі": комбат відреагував (відео)

Цілу групу українських військових нібито захопили в полон під Вугледаром. Командир Сергій Філімонов заявив, що ворожі бійці розлючені, бо обмінний фонд поповнили понад 30 їхніх співслужбовців.

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Російські окупанти нібито захопили у полон бійців 1-го окремого штурмового батальйону імені Дмитра Коцюбайла. Про це 23 вересня повідомили у провоєнному Telegram-каналі "Воин DV".

У публікації зазначається, що військових нібито взяли в полон у районі Вугледара. Згодом було опубліковане відео, де один із військовополонених розповідає про себе та службу. Він каже, що був стрільцем у "полку Да Вінчі", уточнюючи, що це "наскільки він знає". Зі слів чоловіка, в його групі, окрім нього, перебували ще шестеро осіб, а їхнім завданням було тримати оборону. На кадрах він підтверджує, що нібито воював з іноземцями та був навчений "британцями".

Також було оприлюднене відео й з іншими військовополоненими, яких захопили разом із Сергієм Тимошенком (так представився перший боєць). Більшість із них заявляють на камеру, що служили у 3-й роті 1-го ОШБ.

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Один із бійців на кадрах каже, що служить на контракті з 2020 року і був переведений у піхоту нещодавно. Потім нібито виявилося, що він потрапив у 1-й ОШБ.

Реакція українського командування

Командир 108-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов заявив, що російські окупанти "настільки злі" через захоплення у полон понад 30 їхніх бійців, що "намагаються хоч якось реабілітуватись".

"3-й ОШБ — це бригада, яка всім відома і це не потребує додаткових розʼяснень. 1-й ОШБ зараз не має жодного стосунку до батальйону "Вовки Да Вінчі". "Вовки Да Вінчі" — це 108-ма ОМБ 59-ї бригади", — пояснив він.

Командир наголосив, що упродовж усього бойового шляху батальйону невідомо про захоплення у полон жодного з їхніх бійців. Тим, хто такого покаже, він пообіцяв за один день віддати в обмін п’ять російських окупантів.

Нагадаємо, боєць Сил оборони з позивним "Мучной" заявив, що бої точаться у центральному кварталі Вугледара. З його слів, ґрунтова дорога з міста прострілюється ворогом з обох боків.

Військовий аналітик Олександр Коваленко пояснив, що ЗС РФ відновили атаки на Вугледар, бо провалили контрнаступ у Курській області.