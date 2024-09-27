РФ відновила атаки на Вугледар через провал контрнаступу в Курській області, — оглядач

За словами Олександра Коваленка, росіяни хочуть захопити Вугледар до дня народження Володимира Путіна 7 жовтня.

Related video

Росія провалила свій контрнаступ у Курській області, а тому відновила атаки на Вугледар. Про це в ефірі "Еспресо" розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, тепер Вугледар за інтенсивністю бойових дій перебуває майже на одному рівні з Покровсько-Курахівським напрямком. Ці два напрямки пов'язані між собою.

Важливо

Чи впаде оборона Вугледара: польський генерал вказав на "єдиний порятунок" для України

"Але є один дуже важливий нюанс. Активізація наступальних дій на Вугледар відбулася після того, як фактично можна було констатувати повний провал контрнаступальної операції РФ у Курській області", — заявив Коваленко.

За словами військового експерта, активні наступальні дії на Вугледар почалися, коли росіянам уже стало зрозуміло, що контрнаступ у Курській області провалився, і до дня народження президента РФ Володимира Путіна вони не зможуть звітувати про успіх.

"Тоді вони перейшли на інші сценарії, і Вугледар є одним із них. Подарувати Вугледар до дня народження Путіна. Покласти там десятки тисяч російських військових і техніки, але зробити йому такий великий подарунок", — наголосив Коваленко.

За його словами, зараз росіяни незадоволені тим, що відбувається в Курській області.

"Їх не влаштовує те, що вони не можуть виправити цю ситуацію. При тому, що нібито російський контрнаступ відбувається, але Сили оборони України продовжують розширювати зону контролю. Тобто це парадоксальна ситуація", — заявив Коваленко.

Нагадаємо, боєць ЗСУ з позивним "Мучной" заявив, що ЗС РФ просунулися в центр Вугледара і з обох боків контролюють єдину дорогу з міста. Військовослужбовець Станіслав Бунятов додав, що на Вугледарському напрямку знову почалися механізовані накати ЗС РФ. У зведенні Генштабу про ситуацію у Вугледарі не згадали.