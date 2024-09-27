РФ возобновила атаки на Угледар из-за провала контрнаступления в Курской области, — обозреватель

По словам Александра Коваленко, россияне хотят захватить Угледар ко дню рождения Владимира Путина 7 октября.

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Россия провалила свое контрнаступление в Курской области, а потому возобновила атаки на Угледар. Об этом в эфире "Еспресо" рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, теперь Угледар по интенсивности боевых действий находится почти на одном уровне с Покровско-Кураховским направлением. Эти два направления связаны между собой.

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"Но есть один очень важный нюанс. Активизация наступательных действий на Угледар произошла после того, как фактически можно было констатировать полный провал контрнаступательной операции РФ в Курской области", — заявил Коваленко.

По словам военного эксперта, активные наступательные действия на Угледар начались, когда россиянам уже стало понятно, что контрнаступление в Курской области провалилось, и ко дню рождения президента РФ Владимира Путина они не смогут отчитываться об успехе.

"Тогда они перешли на другие сценарии, и Угледар является одним из них. Подарить Угледар ко дню рождения Путина. Положить там десятки тысяч российских военных и техники, но сделать ему такой большой подарок", — подчеркнул Коваленко.

По его словам, сейчас россияне недовольны тем, что происходит в Курской области.

"Их не устраивает то, что они не могут исправить эту ситуацию. При том, что якобы российское контрнаступление происходит, но Силы обороны Украины продолжают расширять зону контроля. То есть это парадоксальная ситуация", — заявил Коваленко.

Напомним, боец ВСУ с позывным "Мучной" заявил, что ВС РФ продвинулись в центр Угледара и с обеих сторон контролируют единственную дорогу из города. Военнослужащий Станислав Бунятов добавил, что на Угледарском направлении снова начались механизированные накаты ВС РФ. В сводке Генштаба о ситуации в Угледаре не упомянули.