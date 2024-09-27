Падет ли оборона Угледара: польский генерал указал на "единственное спасение" для Украины

По словам Вальдемара Скшипчака, украинские войска испытывают нехватку резервов в условиях, когда россияне давят на ключевых участках фронта. Однако впереди осенние дожди, которые могут временно остановить российское наступление.

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Возможный захват российскими войсками украинского города Угледар вызывает серьезные опасения у военных экспертов. Так бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska высказал мнение, украинской армии может не хватить сил для эффективной обороны, что может привести неизбежной потере этого города.

Американский институт изучения войны (ISW) в своем ежедневном отчете сообщил, что российские войска атакуют с северо-востока и юго-запада, стремясь окружить украинские подразделения. А по информации Forbes, оккупанты могут захватить город, но ценой значительных потерь.

По информации аналитического ресурса DeepState, оборонительные позиции Сил обороны находятся под угрозой удара с трех направлений. Картографические данные показывают, что сам город оказался в полукольце, поэтому существует угроза окружения украинских сил.

Карта боевых действий под Угледаром, 26 сентября. Фото: deepstatemap

Генерал Скшипчак предполагает, что украинская армия на данный момент не имеет подготовленных позиций, которые позволили бы ей провести масштабную оборону Угледара. Он утверждает, что нападение на этот город стало неожиданным для украинской команды. Причем россияне стремятся захватить не только Угледар, но и соседний Покровск, продвигаясь на ключевых участках фронта, чтобы открыть путь к Запорожью.

"Это будет поражение, катастрофа, которой, вероятно, не избежать, потому что у украинцев сейчас нет резервных сил, которые они могли бы усилить свою оборону. Они активно задействовали на Курском направлении, поэтому, похоже, у них закончатся войска", — отметил генерал.

По его словам, кроме Угледара, российские оккупационные войска активизировали наступление на других направлениях, включая Бахмутское, Авдеевское и Лиманское направления. Это позволит им рассредоточить украинские силы и усложнить оборону важных городов. Это создает условия для проведения многонаправленной атаки, суть которой — лишить украинскую армию возможности концентрироваться на одном направлении.

Что может помешать продвижению ВС РФ

На вопрос о том, насколько возможен захват Угледара, может привести к ходу войны, Скшипчак дал надежду, что осенние дожди могут временно остановить российское наступление.

По мнению военачальника, единственное спасение для украинской армии — это то, что пройдут дожди, и активность российской армии будет ограничена. При этом он добавил, что Силы обороны уже исчерпали свои резервы и рассредоточили силы по другим фронтам.

"Приближается осень. Это огромное спасение для украинской армии", — заключает генерал.

Напомним, 26 сентября 72-я отдельная механизированная бригада ВСУ, которая ведет оборону Угледара Донецкой области, опровергла свой выход из города. По словам одного из бойцов подразделения, на фоне непрерывных обстрелов бригада остается на позициях, несмотря на российские штурмы и тяжелые обстоятельства.