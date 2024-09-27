Россия может захватить Угледар, но ценой жизни тысяч солдат, — Forbes

Журналисты отметили, что за 2 года боев в Угледаре ВСУ уничтожили примерно две бригады техники — то есть 6% всей техники, которую Россия потеряла с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины.

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Россияне могут захватить Угледар, что стоило им жизней тысячи солдат и единиц техники. Об этом пишет Forbes.

"Решительное наступление 57-й мотострелковой бригады российской армии, начавшееся на этой неделе, прорвало оборону 72-й механизированной бригады украинской армии. Сейчас российские войска находятся в южном Угледаре — и истощенный украинский гарнизон, возможно, уже отступает на север", — говорится в материале.

Журналисты уточнили, что РФ пытается захватить Угледар с конца 2022 года. За это время российские оккупационные войска потеряли около тысячи единиц техники и несколько тысяч солдат, ведь 72 механизированная бригада с помощью мин, артиллерии, противотанковых ракет и беспилотников уничтожила целые российские бригады.

"155-я бригада морской пехоты, которая на бумаге насчитывала около 3000 военнослужащих, теряла до 300 солдат ежедневно в течение нескольких дней подряд и была почти уничтожена к февралю 2023 года", — привели авторы материала данные Варшавского института.

Бригады морской пехоты и вспомогательные армейские подразделения РФ в целом потеряли около тысячи танков, боевых машин, грузовиков и артиллерийских орудий, согласно подсчетам WarSpotting.

"Это примерно две бригады техники — почти шесть процентов всей техники, которую Россия потеряла за 31 месяц ожесточенных боев в Украине", — говорится в статье.

Журналисты также подчеркнули, что потери украинских войск в Угледаре и вокруг него были значительно меньше.

Напомним, 26 сентября 72 отдельная механизированная бригада ВСУ опровергла свой выход из Угледара Донецкой области.

В этот же день боец Сил обороны с позывным "Мучной" заявил, что ВС РФ уже захватили треть Угледара.