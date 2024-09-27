Росія може захопити Вугледар, але ціною життя тисяч солдатів, — Forbes

Журналісти зазначили, що за 2 роки боїв у Вугледарі ЗСУ знищили приблизно дві бригади техніки — тобто 6% усієї техніки, яку Росія втратила від початку повномасштабного вторгнення на територію України.

Related video

Росіяни можуть захопити Вугледар, що коштувало їм життів тисячі солдатів та одиниць техніки. Про це пише Forbes.

"Рішучий наступ 57-ї мотострілецької бригади російської армії, що розпочався цього тижня, прорвав оборону 72-ї механізованої бригади української армії. Зараз російські війська знаходяться в південному Вугледарі — і виснажений український гарнізон, можливо, вже відступає на північ", — йдеться у матеріалі.

Журналісти уточнили, що РФ намагається захопити Вугледар з кінця 2022 року. За цей час російські окупаційні війська втратили близько тисячі одиниць техніки та кілька тисяч солдатів, адже 72 механізована бригада за допомогою мін, артилерії, протитанкових ракет і безпілотників знищила цілі російські бригади.

"155-та бригада морської піхоти, яка на папері налічувала близько 3000 військовослужбовців, втрачала до 300 солдатів щодня протягом декількох днів поспіль і була майже знищена до лютого 2023 року", — навели автори матеріалу дані Варшавського інституту.

Бригади морської піхоти та допоміжні армійські підрозділи РФ загалом втратили близько тисячі танків, бойових машин, вантажівок і артилерійських знарядь, згідно з підрахунками WarSpotting.

"Це приблизно дві бригади техніки — майже шість відсотків усієї техніки, яку Росія втратила за 31 місяць запеклих боїв в Україні", — йдеться у статті.

Журналісти також підкреслили, що втрати українських військ у Вугледарі та навколо нього були значно меншими.

Нагадаємо, 26 вересня 72 окрема механізована бригада ЗСУ спростувала свій вихід з Вугледара Донецької області.

У цей же день боєць Сил оборони з позивним "Мучной" заявив, що ЗС РФ вже захопили третину Вугледара.