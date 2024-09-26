"Ми на місці": 72 бригада спростувала інформацію про вихід з Вугледара (відео)

Боєць 72-ї ОМБр записав відео з Вугледара на тлі безперервних обстрілів і запевнив, що бригада залишається у місті попри російські штурми й важкі обставини.

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72 окрема механізована бригада ЗСУ спростувала свій вихід з Вугледара Донецької області, про який раніше писали деякі ЗМІ. Українські військові продовжують виконувати бойові задачі. Про це заявив боєць бригади на відео, оприлюдненому на сторінці 72 ОМБр в Facebook у четвер, 26 вересня.

"Хочу розвіяти всі сумніви і думку псевдоекспертів про те, що 72 бригада вийшла з міста Вугледар. Наразі попри важкі штурми і важкі обставини, ми на місці", — каже боєць на тлі безперервних обстрілів.

Відеозвернення бригада підписала: "Вугледар наш!".

Бої за Вугледар

25 вересня видання Forbes опублікувало матеріал військового оглядача Девіда Екса, у якому він пише, що 72 окрема механізована бригада ЗСУ, схоже, почала відступати з Вугледара на більш захищені оборонні позиції. Українське командування цю інформацію не коментувало.

22 вересня аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російська армія намагається оточити Вугледар, знищуючи населений пункт артилерією і КАБами. Ситуація навколо міста "критична".

Нагадаємо, 26 вересня колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що російські війська проникли у південно-східну частину Вугледара.

26 вересня аналітик і співзасновник DeepState Руслан Микула вважає, що Україна може втратити Вугледар протягом кількох днів, можливо, тижнів.