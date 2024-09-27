Чи впаде оборона Вугледара: польський генерал вказав на "єдиний порятунок" для України

За словами Вальдемара Скшипчака, українські війська відчувають брак резервів в умовах, коли росіяни тиснуть на ключових ділянках фронту. Однак попереду осінні дощі, які можуть тимчасово зупинити російський наступ.

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Можливе захоплення російськими військами українського міста Вугледар викликає серйозні побоювання у військових експертів. Так, колишній командувач Сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак в інтерв'ю Wirtualna Polska висловив думку, що українській армії може не вистачити сил для ефективної оборони, тож це може призвести до неминучої втрати міста.

Американський інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті повідомив, що російські війська атакують із північного сходу та південного заходу, прагнучи оточити українські підрозділи. А за інформацією Forbes, окупанти можуть захопити місто, але ціною значних втрат.

За інформацією аналітичного ресурсу DeepState, оборонні позиції Сил оборони перебувають під загрозою удару з трьох напрямків. Картографічні дані показують, що саме місто опинилося в півкільці, тому є загроза оточення українських сил.

Карта бойових дій під Вугледаром, 26 вересня. Фото: deepstatemap

Генерал Скшипчак припускає, що українська армія наразі не має підготовлених позицій, які дали б їй змогу провести масштабну оборону Вугледара. Він стверджує, що напад на це місто став несподіваним для української команди. Причому росіяни прагнуть захопити не тільки Вугледар, а й сусідній Покровськ, просуваючись на ключових ділянках фронту, щоб відкрити шлях до Запоріжжя.

"Це буде поразка, катастрофа, якої, ймовірно, не уникнути, тому що в українців зараз немає резервних сил, які вони могли б посилити свою оборону. Вони активно задіяли їх на Курському напрямку, тому, схоже, у них закінчуються війська", — зазначив генерал.

За його словами, крім Вугледара, російські окупаційні війська активізували наступ на інших напрямках, включно з Бахмутським, Авдіївським і Лиманським напрямками. Це дасть їм змогу розосередити українські сили й ускладнити оборону важливих міст. Це створює умови для проведення багатоспрямованої атаки, суть якої — позбавити українську армію можливості концентруватися на одному напрямку.

Що може перешкодити просуванню ЗС РФ

На запитання про те, наскільки можливе захоплення Вугледара, що може призвести до перебігу війни, Скшипчак дав надію, що осінні дощі можуть тимчасово зупинити російський наступ.

На думку воєначальника, єдиний порятунок для української армії — це те, що пройдуть дощі, тож активність російської армії буде обмежена. При цьому він додав, що Сили оборони вже вичерпали свої резерви й розосередили сили на інших фронтах.

"Наближається осінь. Це величезний порятунок для української армії", — підсумовує генерал.

Нагадаємо, 26 вересня 72-га окрема механізована бригада ЗСУ, яка веде оборону Вугледара на Донеччині, спростувала свій вихід із міста. За словами одного з бійців підрозділу, на тлі безперервних обстрілів бригада залишається на позиціях, попри російські штурми і важкі обставини.